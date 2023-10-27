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https://sputnikarabic.ae/20231027/روسكوسموس-محطة-الفضاء-الدولية-تقترب-من-النهاية-1082522207.html
"روسكوسموس": محطة الفضاء الدولية تقترب من "النهاية"
"روسكوسموس": محطة الفضاء الدولية تقترب من "النهاية"
صرّح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن محطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، تقترب من "النهاية"، حيث أن 80% من المعدات الروسية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-27T12:41+0000
2023-10-27T12:48+0000
مجتمع
روسيا
الفضاء
أخبار محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الروسية
العالم
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وقال بوريسوف، في حديث له، على قناة "روسيا 24": "محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها، ولقد قمنا بتشغيل المعدات الروسية فيها بقرار حكومي، حتى عام 2028، ولكن للأسف 80% من المعدات تجاوزت فترة ضمانها".وأضاف بوريسوف أنه " في البداية، كان من المقرر أن تعمل محطة الفضاء الدولية، التي بدأ بناؤها في المدار، عام 1998، لمدة 15 عامًا، وتم تمديد هذه الفترة لاحقًا، إلى عام 2020، ثم إلى عام 2024، وذكرت وكالة "ناسا" مرارًا وتكرارًا أنها تتوقع تمديد عمل المحطة، حتى عام 2030".وفي صيف عام 2022، صرّح المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن "القرار المتخذ بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، بعد عام 2024"، ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد بناء على الحالة الفنية للمحطة.وفي وقت لاحق، أبلغت "روسكوسموس" شركاءها بتمديد مشاركة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028، ثم صرّح بوريسوف أن "محطة الفضاء الدولية ستتوقف عن الوجود بشكلها الحالي، بعد عام 2030".ثم وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جميع مقترحات "روسكوسموس" لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، وتعتبر شركة "روكيت آند سباس كوربوريشين إينيرجيا"، أن "عام 2027، هو تاريخ إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من بنائها في المدار، عام 2032".
https://sputnikarabic.ae/20231027/ضابط-يكشف-عن-قدرات-جديدة-للمروحيات-الروسية-بفضل-الصواريخ-الموجهة-1082506357.html
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روسيا, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, محطة الفضاء الروسية, العالم
روسيا, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, محطة الفضاء الروسية, العالم

"روسكوسموس": محطة الفضاء الدولية تقترب من "النهاية"

12:41 GMT 27.10.2023 (تم التحديث: 12:48 GMT 27.10.2023)
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2023
CC0 / pixabay /
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صرّح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن محطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، تقترب من "النهاية"، حيث أن 80% من المعدات الروسية فيها تجاوزت فترة الضمان.
وقال بوريسوف، في حديث له، على قناة "روسيا 24": "محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها، ولقد قمنا بتشغيل المعدات الروسية فيها بقرار حكومي، حتى عام 2028، ولكن للأسف 80% من المعدات تجاوزت فترة ضمانها".
وأضاف بوريسوف أنه " في البداية، كان من المقرر أن تعمل محطة الفضاء الدولية، التي بدأ بناؤها في المدار، عام 1998، لمدة 15 عامًا، وتم تمديد هذه الفترة لاحقًا، إلى عام 2020، ثم إلى عام 2024، وذكرت وكالة "ناسا" مرارًا وتكرارًا أنها تتوقع تمديد عمل المحطة، حتى عام 2030".
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وفي صيف عام 2022، صرّح المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن "القرار المتخذ بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، بعد عام 2024"، ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد بناء على الحالة الفنية للمحطة.
وفي وقت لاحق، أبلغت "روسكوسموس" شركاءها بتمديد مشاركة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028، ثم صرّح بوريسوف أن "محطة الفضاء الدولية ستتوقف عن الوجود بشكلها الحالي، بعد عام 2030".
ثم وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جميع مقترحات "روسكوسموس" لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، وتعتبر شركة "روكيت آند سباس كوربوريشين إينيرجيا"، أن "عام 2027، هو تاريخ إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من بنائها في المدار، عام 2032".
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