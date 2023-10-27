https://sputnikarabic.ae/20231027/روسكوسموس-محطة-الفضاء-الدولية-تقترب-من-النهاية-1082522207.html

"روسكوسموس": محطة الفضاء الدولية تقترب من "النهاية"

"روسكوسموس": محطة الفضاء الدولية تقترب من "النهاية"

صرّح رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، اليوم الجمعة، أن محطة الفضاء الدولية "آي إس إس"، تقترب من "النهاية"، حيث أن 80% من المعدات الروسية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T12:41+0000

2023-10-27T12:41+0000

2023-10-27T12:48+0000

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وقال بوريسوف، في حديث له، على قناة "روسيا 24": "محطة الفضاء الدولية تقترب من نهاية وجودها، ولقد قمنا بتشغيل المعدات الروسية فيها بقرار حكومي، حتى عام 2028، ولكن للأسف 80% من المعدات تجاوزت فترة ضمانها".وأضاف بوريسوف أنه " في البداية، كان من المقرر أن تعمل محطة الفضاء الدولية، التي بدأ بناؤها في المدار، عام 1998، لمدة 15 عامًا، وتم تمديد هذه الفترة لاحقًا، إلى عام 2020، ثم إلى عام 2024، وذكرت وكالة "ناسا" مرارًا وتكرارًا أنها تتوقع تمديد عمل المحطة، حتى عام 2030".وفي صيف عام 2022، صرّح المدير العام لوكالة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، أن "القرار المتخذ بالانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، بعد عام 2024"، ووفقا له، سيتم اتخاذ القرار بشأن الموعد المحدد بناء على الحالة الفنية للمحطة.وفي وقت لاحق، أبلغت "روسكوسموس" شركاءها بتمديد مشاركة روسيا في مشروع محطة الفضاء الدولية، حتى عام 2028، ثم صرّح بوريسوف أن "محطة الفضاء الدولية ستتوقف عن الوجود بشكلها الحالي، بعد عام 2030".ثم وافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على جميع مقترحات "روسكوسموس" لإنشاء محطة مدارية روسية جديدة، وتعتبر شركة "روكيت آند سباس كوربوريشين إينيرجيا"، أن "عام 2027، هو تاريخ إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من بنائها في المدار، عام 2032".

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