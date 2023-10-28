https://sputnikarabic.ae/20231028/إحداها-تم-تدميره-أسلحة-يمكن-أن-يستخدمها-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1082572369.html

أحدها تم تدميره... أسلحة يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة

أحدها تم تدميره... أسلحة يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة

تؤكد إسرائيل عزمها على شن عملية برية داخل قطاع غزة، وتحشد لذلك أحدث ما لديها من عتاد عسكري لتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها وهي القضاء على حركة "حماس"... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T19:04+0000

2023-10-28T19:04+0000

2023-10-28T19:26+0000

رصد عسكري

طوفان الأقصى

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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ومنذ الخميس الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات استطلاعية محدودة تتضمن اجتياز السياج الحدودي للقطاع والعودة، بينما تقول حركة "حماس" إنها "تمكنت من التصدي للمحاولات الإسرائيلية".ونشرت "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، تقريرا عن الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل، في قطاع غزة خلال أي عملية برية واسعة.وبدأت إسرائيل، يوم الخميس، توغلها في قطاع غزة، ونشرت وحدات مدرعة وهندسية تمهيدا لعملية برية أوسع.ويعتمد التقرير على سرد أنواع من الأسلحة، التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في غزة، لكنه أشار إلى أنه لم يتم الكشف رسميا عن استخدام أسلحة بعينها.كيف أثّر التفوق الهائل لإسرائيل على مجرى القتال في غزة؟رغم امتلاك إسرائيل ترسانة هائلة من الأسلحة البرية والبحرية والجوية المتطورة، والقصف المتواصل على قطاع غزة، منذ 21 يوما، إلا أن ذلك لم ينال، حتى الآن، من قدرة "حماس" على مواصلة القتال، كما أنها لم تتمكن حتى من إيقاف إطلاق الرشقات الصاروخية باتجاه تل أبيب.ومن بين الأسلحة البرية التي أوردها التقرير، دبابة "ميركافا"، التي توصف بأنها رأس الحربة في القوة البرية الإسرائيلية، وهي الدبابة التي أعلن "حزب الله" اللبناني، عن تدميرها، ونشر فيديو لعملية استهدافها جنوبي لبنان.وبصورة عامة، فإن كفاءة أي سلاح لا تقاس بما يتوافر عنه من معلومات نظرية، وإنما بنجاحه أو فشله في ميادين القتال.يذكر أن "حزب الله" اللبناني، أعلن اليوم السبت، تدمير إحدى دبابات "ميركافا" الإسرائيلية، بينما أعلنت حركة"حماس" الفلسطينية تدمير دبابة وجرافتين ضمن قوة مدرعة إسرائيلية، إثر كمين محكم شرقي خان يونس.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في وقت سابق، إن "القوات البرية الإسرائيلية وسعت عملياتها في غزة"، بينما أعلنت "حماس"، أنها تصدت لتوغل بري للجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، التي ردت عليها إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، التي شملت قصفا عنيفا ومستمرا لقطاع غزة، منذ ذلك الحين، راح ضحيته أكثر من 7 آلاف قتيل ونحو 20 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231028/بعد-خسائرها-في-غزة-وجنوبي-لبنان-هل-تهتز-ثقة-العالم-في-دبابات-ميركافا-الإسرائيلية-1082567376.html

https://sputnikarabic.ae/20231022/كتائب-القسام-تعلن-تدمير-دبابة-إسرائيلية-في-كمين-محكم-شرقي-خان-يونس-1082333781.html

https://sputnikarabic.ae/20231028/حزب-الله-يدمر-دبابة-ميركافا-داخل-موقع-عسكري-إسرائيلي-فيديو-1082552409.html

إسرائيل

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رصد عسكري, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم