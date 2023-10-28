عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليلة جديدة من الغارات العنيفة على قطاع عزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231028/إسحاق-سدر-لـسبوتنيك-إسرائيل-قطعت-الاتصالات-عن-غزة-بشكل-يدوي-ورفضت-مطالب-دولية-بإعادتها-1082569682.html
إسحاق سدر لـ"سبوتنيك": إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة بشكل يدوي ورفضت مطالب دولية بإعادتها
إسحاق سدر لـ"سبوتنيك": إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة بشكل يدوي ورفضت مطالب دولية بإعادتها
صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحاق سدر، أنه "تم التأكد بأن عملية فصل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، كان بشكل يدوي من قبل... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T17:30+0000
2023-10-28T17:30+0000
حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543861_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_6c01f7a7e54732b7674dc3393582495e.jpg
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أنه "تمت مراجعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قبل مؤسسات دولية، لكنهم رفضوا إعادة هذه الخدمات مرة أخرى إلى قطاع غزة".وشدد سدر على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى لقطاع غزة، حتى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين استخدامها، في عمليات الإغاثة أو باقي العمليات الأخرى، بحسب قوله.واعتبر الوزير الفلسطيني، أن "ما حدث جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، الذي يستهدف البشر والحجر داخل قطاع غزة، وهي جريمة نكراء تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، لأن في حالة الحروب يمنع بشكل تام قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، باعتبار أن الخدمات الإغاثية الأخرى تعتمد على خدمات الاتصالات والبنية التحتية التي تخدمها".وقال سدر إن "قيام الجانب الإسرائيلي بهذا كان فوق التصور البشري، حيث أدى إلى قطع الاتصالات الدولية مع قطاع غزة، سواء بالهواتف الخلوية أو الأرضية وكذلك خدمة الإنترنت، كما تم قطع التواصل ما بين المواطنين داخل القطاع غزة، بحيث لا يستطيع المواطن طلب الاستغاثة".
https://sputnikarabic.ae/20231028/حماس-الجيش-الإسرائيلي-لن-يستطيع-ترميم-صورة-الهزيمة-الاستراتيجية-التي-لحقت-به-يوم-7-أكتوبر-1082568234.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082543861_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f90a9b155d22986ba986f8ea4aa6a7e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

إسحاق سدر لـ"سبوتنيك": إسرائيل قطعت الاتصالات عن غزة بشكل يدوي ورفضت مطالب دولية بإعادتها

17:30 GMT 28.10.2023
© AP Photoقصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحاق سدر، أنه "تم التأكد بأن عملية فصل الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة، كان بشكل يدوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أنه "تمت مراجعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي من قبل مؤسسات دولية، لكنهم رفضوا إعادة هذه الخدمات مرة أخرى إلى قطاع غزة".
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
"حماس": الجيش الإسرائيلي لن يستطيع ترميم صورة الهزيمة الاستراتيجية التي لحقت به يوم 7 أكتوبر
16:53 GMT
وشدد سدر على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت مرة أخرى لقطاع غزة، حتى يتسنى للمواطنين الفلسطينيين استخدامها، في عمليات الإغاثة أو باقي العمليات الأخرى، بحسب قوله.
واعتبر الوزير الفلسطيني، أن "ما حدث جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال، الذي يستهدف البشر والحجر داخل قطاع غزة، وهي جريمة نكراء تندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، لأن في حالة الحروب يمنع بشكل تام قطع شبكات الاتصالات والإنترنت، باعتبار أن الخدمات الإغاثية الأخرى تعتمد على خدمات الاتصالات والبنية التحتية التي تخدمها".
وقال سدر إن "قيام الجانب الإسرائيلي بهذا كان فوق التصور البشري، حيث أدى إلى قطع الاتصالات الدولية مع قطاع غزة، سواء بالهواتف الخلوية أو الأرضية وكذلك خدمة الإنترنت، كما تم قطع التواصل ما بين المواطنين داخل القطاع غزة، بحيث لا يستطيع المواطن طلب الاستغاثة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليلة جديدة من الغارات العنيفة على قطاع عزة.. صور وفيديو16:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала