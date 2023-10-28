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إعلام: ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط لهدف محدد
إعلام: ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط لهدف محدد
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أي"، اليوم السبت، أن "القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، نشرت أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، في المقام الأول في قبرص،... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:31+0000
2023-10-28T14:31+0000
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رصد عسكري
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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن "ألمانيا نشرت وحدات من القوات الخاصة في قبرص، لإمكانية إجراء عملية تحرير الرهائن من قطاع غزة".وقال مسؤولون أمنيون لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين: "لقد نشر الجيش الألماني أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، من أجل الإجلاء المحتمل للمواطنين الألمان، والغالبية العظمى من الرجال والنساء (الأفراد العسكريين) موجودون الآن على أهبة الاستعداد في قبرص".وفي الوقت ذاته، أكدوا أن كل شيء سيعتمد على المسار القادم للأحداث، وهو أمر من المستحيل التنبؤ به.
https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-بدء-مرحلة-جديدة-من-العمليات-العسكرية-1082561202.html
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العالم, رصد عسكري, أخبار ألمانيا
العالم, رصد عسكري, أخبار ألمانيا

إعلام: ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط لهدف محدد

14:31 GMT 28.10.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أي"، اليوم السبت، أن "القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، نشرت أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، في المقام الأول في قبرص، للقيام بعملية محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من منطقة الصراع".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن "ألمانيا نشرت وحدات من القوات الخاصة في قبرص، لإمكانية إجراء عملية تحرير الرهائن من قطاع غزة".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمليات العسكرية
13:10 GMT
وقال مسؤولون أمنيون لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين: "لقد نشر الجيش الألماني أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، من أجل الإجلاء المحتمل للمواطنين الألمان، والغالبية العظمى من الرجال والنساء (الأفراد العسكريين) موجودون الآن على أهبة الاستعداد في قبرص".
وفي الوقت ذاته، أكدوا أن كل شيء سيعتمد على المسار القادم للأحداث، وهو أمر من المستحيل التنبؤ به.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليلة جديدة من الغارات العنيفة على قطاع عزة.. صور وفيديو16:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
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