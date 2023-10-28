https://sputnikarabic.ae/20231028/إعلام-ألمانيا-نشرت-1000-جندي-في-الشرق-الأوسط-لهدف-محدد-1082563341.html
إعلام: ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط لهدف محدد
إعلام: ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط لهدف محدد
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أي"، اليوم السبت، أن "القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، نشرت أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، في المقام الأول في قبرص،... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:31+0000
2023-10-28T14:31+0000
2023-10-28T14:31+0000
العالم
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898646_0:235:2807:1814_1920x0_80_0_0_3728dd7309b945d60bcc56b62db58817.jpg
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن "ألمانيا نشرت وحدات من القوات الخاصة في قبرص، لإمكانية إجراء عملية تحرير الرهائن من قطاع غزة".وقال مسؤولون أمنيون لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين: "لقد نشر الجيش الألماني أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، من أجل الإجلاء المحتمل للمواطنين الألمان، والغالبية العظمى من الرجال والنساء (الأفراد العسكريين) موجودون الآن على أهبة الاستعداد في قبرص".وفي الوقت ذاته، أكدوا أن كل شيء سيعتمد على المسار القادم للأحداث، وهو أمر من المستحيل التنبؤ به.
https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-بدء-مرحلة-جديدة-من-العمليات-العسكرية-1082561202.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068898646_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_55e6048fb9c1dc1c20b6d6e25f4c9546.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري, أخبار ألمانيا
العالم, رصد عسكري, أخبار ألمانيا
إعلام: ألمانيا نشرت 1000 جندي في الشرق الأوسط لهدف محدد
تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أي"، اليوم السبت، أن "القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير)، نشرت أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، في المقام الأول في قبرص، للقيام بعملية محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من منطقة الصراع".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "بيلد"، أن "ألمانيا نشرت وحدات من القوات الخاصة في قبرص، لإمكانية إجراء عملية تحرير الرهائن من قطاع غزة".
وقال مسؤولون أمنيون لوكالة الأنباء الألمانية، في برلين: "لقد نشر الجيش الألماني أكثر من 1000 جندي في الشرق الأوسط، من أجل الإجلاء المحتمل للمواطنين الألمان، والغالبية العظمى من الرجال والنساء (الأفراد العسكريين) موجودون الآن على أهبة الاستعداد في قبرص".
وفي الوقت ذاته، أكدوا أن كل شيء سيعتمد على المسار القادم للأحداث، وهو أمر من المستحيل التنبؤ به.