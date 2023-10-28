https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-150-هدفا-تحت-الأرض-في-قطاع-غزة-1082550860.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 150 هدفا تحت الأرض في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 150 هدفا تحت الأرض في قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه خلال غاراته التي نفّذها على قطاع غزة تمكن من ضرب 150 هدفا. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T05:49+0000

2023-10-28T05:49+0000

2023-10-28T05:49+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه دمّر 150 هدفا معظمها من الأنفاق والبنية التحتية الأخرى تحت الأرض في شمال قطاع غزة خلال الليل. وبدأت الضربات الإسرائيلية أمس الجمعة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وأعلنت حركة حماس مساء اليوم نفسه انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.وصرّح الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، بأنه سيوسع من عملياته البرية في قطاع غزة، مستفيدا من استمرار القصف المكثف على القطاع، الذي اعتبر الأعنف في تاريخ المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، حيث أعلنت قبل قليل انقطاع الإنترنت والاتصالات عن غزة.وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، يوم أمس الجمعة، أنه قتل رئيس المنظومة الجوية التابعة لحركة "حماس"، عصام أبو ركبة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن عصام أبو ركبة، كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيَّرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع والدفاع الجوي التابعة لحماس.وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بمقتل أكثر من سبعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جراء القصف الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20231028/إعلام-فلسطيني-قصف-عنيف-لا-يتوقف-على-غزة-ومحيط-مستشفيات-القطاع-1082549793.html

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