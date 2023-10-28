https://sputnikarabic.ae/20231028/الدفاع-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وشبه-جزيرة-القرم-1082579392.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T22:59+0000
2023-10-28T22:59+0000
2023-10-28T23:17+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
البحر الأسود
طائرة مسيرة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، أُحبطت محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم."
https://sputnikarabic.ae/20231028/مشاهد-للحظة-انفجار-مخازن-ذخيرة-أثناء-توجيه-4-ضربات-روسية-لمواقع-أوكرانية-فيديو---1082562288.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية القرم الروسية, البحر الأسود, طائرة مسيرة
روسيا, جمهورية القرم الروسية, البحر الأسود, طائرة مسيرة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم
22:59 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 23:17 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، أُحبطت محاولات نظام كييف
لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم."