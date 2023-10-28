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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الدفاع-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تدمر-36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-وشبه-جزيرة-القرم-1082579392.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T22:59+0000
2023-10-28T23:17+0000
روسيا
جمهورية القرم الروسية
البحر الأسود
طائرة مسيرة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، أُحبطت محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم."
https://sputnikarabic.ae/20231028/مشاهد-للحظة-انفجار-مخازن-ذخيرة-أثناء-توجيه-4-ضربات-روسية-لمواقع-أوكرانية-فيديو---1082562288.html
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روسيا, جمهورية القرم الروسية, البحر الأسود, طائرة مسيرة
روسيا, جمهورية القرم الروسية, البحر الأسود, طائرة مسيرة

الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

22:59 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 23:17 GMT 28.10.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "في ليلة التاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، أُحبطت محاولات نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
مشاهد لتدمير مقرات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديو
14:03 GMT
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم."
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