https://sputnikarabic.ae/20231028/مشاهد-للحظة-انفجار-مخازن-ذخيرة-أثناء-توجيه-4-ضربات-روسية-لمواقع-أوكرانية-فيديو---1082562288.html
مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديو
مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديو
دمرت القوات الروسية، عددا من المقرات الأوكرانية، والمواقع والخنادق في منطقة سبورني في دونيتسك. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:03+0000
2023-10-28T14:03+0000
2023-10-28T14:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد، التي نشرتها الدفاع الروسية، توجيه القوات الروسية ضربات مختلفة تسببت بحدوث انفجارات في بعض الخنادق، التي توجد فيها مستودعات ذخيرة.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجيش الروسي ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرات "سو-25" و"ميغ-29" التابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.شاهد أيضا: مسيرة روسية تباغت روبوت "غنوم" أوكراني يزرع الألغام وتدمره... فيديواقرأ أيضا: استسلام 54 جنديا أوكرانيا للقوات الروسية خلال أسبوع واحد
https://sputnikarabic.ae/20231028/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29-وسو-25-1082558603.html
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رصد عسكري
مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديو
14:03 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 14:04 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
دمرت القوات الروسية، عددا من المقرات الأوكرانية، والمواقع والخنادق في منطقة سبورني في دونيتسك.
وتظهر المشاهد، التي نشرتها الدفاع الروسية، توجيه القوات الروسية ضربات مختلفة تسببت بحدوث انفجارات في بعض الخنادق، التي توجد فيها مستودعات ذخيرة.
ووجّهت قوات روسية تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، 4 ضربات استهدفت مواقع تابعة للقوات الأوكرانية كانت منتشرة في منطقة سبورني في دونيتسك، بحسب المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "الجيش الروسي ضرب برج القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية، في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد".
وقالت الوزارة في بيان: "في مطار كاناتوفو في مقاطعو كيروفوغراد، تعرض مركز القيادة والسيطرة التابع للقوات الجوية الأوكرانية، للقصف".
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرات "سو-25" و"ميغ-29" التابعتين لسلاح الجو الأوكراني، في مناطق داريفكا بمقاطعة خيرسون وتيرنوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية الروسية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والفوج 15 من الحرس الوطني الأوكراني، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.