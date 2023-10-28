https://sputnikarabic.ae/20231028/بعد-تصريحات-أردوغان-إسرائيل-تستدعي-دبلوماسييها-من-تركيا-لإعادة-تقييم-العلاقات-1082566785.html

بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا "لإعادة تقييم العلاقات"

بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا "لإعادة تقييم العلاقات"

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم السبت، استدعاء دبلوماسييها لدى تركيا "لإعادة تقييم العلاقات" مع أنقرة، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T15:56+0000

2023-10-28T15:56+0000

2023-10-28T15:56+0000

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وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "على خلفية التصريحات القاسية من تركيا، أمرتُ بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال أردوغان، خلال المظاهرة الضخمة التي نظمت دعما لقطاع غزة في إسطنبول، إن "الغرب مسؤول إلى حد كبير عما يحدث في غزة، ويدعم قتلة الأطفال بشكل كامل".وبحسب أردوغان، "لا يمكن لإسرائيل أن تستمر ثلاثة أيام دون دعم الغرب". واتهم إسرائيل وعناصر أخرى "بالوقوف وراء التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق"، مضيفا "سنعلنها كمجرمة حرب".وأضاف الرئيس التركي أن "إسرائيل ترتكب مجازر في غزة في الظلام، حتى لا يعرف العالم ذلك".وقال إن "المسؤولين في الغرب أصبحوا صُما، وغير قادرين على سماع صرخات الموتى في غزة".وبذلك، على ما يبدو عادت العلاقات بين تل أبيب وأنقرة خطوات للوراء بعدما شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا ملحوظا، وكان من المقرر أن يزور أردوغان إسرائيل في القريب.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231028/أردوغان-تركيا-تستعد-لإعلان-إسرائيل-مجرمة-حرب--1082563253.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان