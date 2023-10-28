https://sputnikarabic.ae/20231028/أردوغان-تركيا-تستعد-لإعلان-إسرائيل-مجرمة-حرب--1082563253.html
أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"
أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أن تركيا تستعد لإعلان دولة إسرائيل كـ"مجرمة حرب"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:24+0000
2023-10-28T14:24+0000
2023-10-28T14:25+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين "سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. ونحن نستعد لذلك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, طوفان الأقصى
أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"
14:24 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أن تركيا تستعد لإعلان دولة إسرائيل كـ"مجرمة حرب"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها غزة.
وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين "سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. ونحن نستعد لذلك".