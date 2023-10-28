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أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"
أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أن تركيا تستعد لإعلان دولة إسرائيل كـ"مجرمة حرب"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها غزة. 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T14:24+0000
2023-10-28T14:25+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين "سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. ونحن نستعد لذلك".
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

أردوغان: تركيا تستعد لإعلان إسرائيل "مجرمة حرب"

14:24 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 14:25 GMT 28.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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يتبع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أن تركيا تستعد لإعلان دولة إسرائيل كـ"مجرمة حرب"، وذلك على خلفية الأحداث التي تشهدها غزة.
وقال أردوغان خلال تجمع حاشد في إسطنبول دعما لفلسطين "سنعلن أن إسرائيل مجرمة حرب. ونحن نستعد لذلك".
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Мужчина выносит раненую девочку из-под обломков рухнувшего здания после израильского удара по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تعلن فشل التوغل البري الإسرائيلي.. صور وفيديو13:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
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