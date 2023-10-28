بكين لمستشار الأمن القومي الأمريكي: "استقلال تايوان" هو أكبر تحد للعلاقات الصينية الأمريكية
© AP Photo / Jose Luis Maganaوزير الخارجية الصيني، وانغ يي
وزير الخارجية الصيني، وانغ يي
© AP Photo / Jose Luis Magana
شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في واشنطن، اليوم السبت، أن "النزعة الانفصالية في تايوان" هي أكبر تحد للعلاقات بين بلديهما.
كما أكد وانغ لسوليفان أن "استقرار تايوان" هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، مطالبا بضرورة معارضة الخطوة بحزم، من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات محددة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.
ولفت البيان الصيني إلى أن كلا من وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اتفقا خلال لقائهما على بذل جهد مشترك لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الاستراتيجية.
وكان البيت الأبيض، أوضح في بيان له، أمس الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ناقشا في لقائهما العلاقات الثنائية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع في مضيق تايوان.
“Taiwan secessionism” is the greatest threat to peace and stability in the Taiwan Straits and biggest challenge to China-US relations, and must be firmly opposed in specific policies and action, Wang Yi said while meeting with US National Security Advisor Jake Sullivan. The two… pic.twitter.com/TSW4iTKoQE— Global Times (@globaltimesnews) October 28, 2023
يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، التقى أمس، الجمعة، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن.
وقال وانغ قبل اجتماعه ببلينكن إن "الصين وأمريكا دولتان رئيسيتان ولدينا خلافات كما أنه في الوقت نفسه لدينا أيضا مصالح مشتركة مهمة، ونواجه تحديات نحتاج إلى الرد عليها معا"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وأضاف وانغ للصحفيين، إنه "لذلك، يحتاج البلدان إلى إجراء حوار، والذي يجب أن يكون متعمقا وشاملا حتى نتمكن من خلاله زيادة التفاهم المتبادل، والحد من سوء التفاهم وسوء التقدير، والسعي باستمرار إلى توسيع الأرضية المشتركة، ومواصلة التعاون الذي سيفيد الجانبين حتى نتمكن من ذلك".
وأشار الدبلوماسي الصيني المخضرم أيضا، إلى أنه "في العلاقات الصينية الأمريكية، ستكون هناك بعض "الأصوات المتناقضة" من وقت لآخر، وعندما يحدث ذلك، تتعامل الصين مع الأمر بهدوء".
#WATCH 🇨🇳Chinese Foreign Minister Wang Yi met with 🇺🇸 U.S. Secretary of State Antony Blinken in Washington on October 26.— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) October 27, 2023
Wang said: “China and the United States need to have dialogue. Not only should we resume dialogue, the dialogue should be in-depth and comprehensive.… pic.twitter.com/QfHaG3YwJd
وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد أن زيارته إلى الولايات المتحدة، تهدف إلى التواصل مع الجانب الأمريكي لمتابعة التفاهمات المشتركة الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، والمضي قدما من قمتهما التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية العام الماضي، نحو قمتهما المرتقبة في سان فرانسيسكو، وذلك لمنع العلاقات الثنائية من المزيد من التدهور، وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمطردة في وقت مبكر.