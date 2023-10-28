https://sputnikarabic.ae/20231028/بكين-لمستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-استقلال-تايوان-هو-أكبر-تحد-للعلاقات-الصينية-الأمريكية-1082554922.html

بكين لمستشار الأمن القومي الأمريكي: "استقلال تايوان" هو أكبر تحد للعلاقات الصينية الأمريكية

بكين لمستشار الأمن القومي الأمريكي: "استقلال تايوان" هو أكبر تحد للعلاقات الصينية الأمريكية

شدد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ‏سوليفان، في واشنطن، اليوم السبت، أن "النزعة الانفصالية في تايوان" هي أكبر تحد... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T09:36+0000

2023-10-28T09:36+0000

2023-10-28T09:36+0000

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كما أكد وانغ لسوليفان أن "استقرار تايوان" هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، مطالبا بضرورة معارضة الخطوة بحزم، من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات محددة، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.ولفت البيان الصيني إلى أن كلا من وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اتفقا خلال لقائهما على بذل جهد مشترك لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الصيني والأمريكي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات الاستراتيجية.وكان البيت الأبيض، أوضح في بيان له، أمس الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ناقشا في لقائهما العلاقات الثنائية، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والوضع في مضيق تايوان.يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، التقى أمس، الجمعة، مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن.وقال وانغ قبل اجتماعه ببلينكن إن "الصين وأمريكا دولتان رئيسيتان ولدينا خلافات كما أنه في الوقت نفسه لدينا أيضا مصالح مشتركة مهمة، ونواجه تحديات نحتاج إلى الرد عليها معا"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وأضاف وانغ للصحفيين، إنه "لذلك، يحتاج البلدان إلى إجراء حوار، والذي يجب أن يكون متعمقا وشاملا حتى نتمكن من خلاله زيادة التفاهم المتبادل، والحد من سوء التفاهم وسوء التقدير، والسعي باستمرار إلى توسيع الأرضية المشتركة، ومواصلة التعاون الذي سيفيد الجانبين حتى نتمكن من ذلك".وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أكد أن زيارته إلى الولايات المتحدة، تهدف إلى التواصل مع الجانب الأمريكي لمتابعة التفاهمات المشتركة الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ وجو بايدن، والمضي قدما من قمتهما التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية العام الماضي، نحو قمتهما المرتقبة في سان فرانسيسكو، وذلك لمنع العلاقات الثنائية من المزيد من التدهور، وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمطردة في وقت مبكر.

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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن