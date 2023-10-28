https://sputnikarabic.ae/20231028/تظاهرات-عدة-في-عواصم-عربية-وأجنبية-تنديدا-بالهجوم-العنيف-على-غزة-صور-وفيديو-1082545703.html

تظاهرات عدة في عواصم عربية وأجنبية تنديدا بالهجوم العنيف على غزة... صور وفيديو

تظاهرات عدة في عواصم عربية وأجنبية تنديدا بالهجوم العنيف على غزة... صور وفيديو

انطلقت عدة تظاهرات، يوم الجمعة، داعمة للفلسطينيين، تزامنا مع العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.‏ 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T05:15+0000

2023-10-28T05:15+0000

2023-10-28T05:17+0000

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وفي العاصمة العراقية بغداد، تم تداول على مواقع التواصل فيديو لانطلاق التكبيرات من جامع أبي حنيفة، تضامنا مع أهالي غزة.كما تداول نشطاء "السوشيال ميديا"، مقطع فيديو لتظاهرات حاشدة بمحيط السفارة الإسرائيلية في الأردن.وشهدت مدينة اسطنبول التركية، تظاهرات داعمة لغزة، من أمام القنصلية الإسرائيلية.وفي تونس، شارك العشرات في مظاهرات مساء اليوم الجمعة، تضامنا مع سكان قطاع غزة، في ظل القصف الذي تتعرض له من جانب القوات الإسرائيلية.وشهدت ألمانيا كذلك تظاهرة داعمة لفلسطين، مع بدء إسرائيل عمليتها البرية في غزة.كما امتلأت شوارع الدنمارك بتظاهرات داعمة للفلسطينيين.وانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق.وانقطع البث المباشر للعديد من القنوات الفضائية في قطاع غزة، ما حال دون استمرار التغطية بحسب تقارير صحفية فلسطينية.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي يشن هجمات واسعة النطاق، تم خلالها إطلاق نيران كثيف على مدينة غزة".وأضافت الصحيفة: "أفادت التقارير الواردة من غزة، أن طائرات سلاح الجو تقوم بتنفيذ حزام ناري وإطلاق نار كثيف جدًا شرق جباليا، شمالي قطاع غزة".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يشن أيضا قصفا مدفعيا عنيفا على شمالي قطاع غزة، وفي الوقت ذاته، سُمع دوي انفجارات قوية في المستوطنات المحيطة".ويخشى الفلسطينيون أن يكون فقد الاتصالات والإنترنت عن القطاع مقدمة لهجوم إسرائيلي مقبل قد يتطور لعملية برية، بعيدا عن أعين الإعلام.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن سقوط أكثر من 7300 قتيل وأكثر من 19 ألف مصاب، حتى الآن، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية، عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231028/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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