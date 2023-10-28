https://sputnikarabic.ae/20231028/رئيسي-إيران-لن-تستجيب-لدعوة-الولايات-المتحدة-بعدم-التدخل-في-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل--1082573915.html

رئيسي: إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل

رئيسي: إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل

صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الجانب الإيراني لن يستجيب لتحذيرات الولايات المتحدة بشأن عدم تدخل طهران في الصراع... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T19:59+0000

2023-10-28T19:59+0000

2023-10-28T20:00+0000

العالم

إيران

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي، قوله: "تريد واشنطن من إيران ألا تفعل شيئًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، دعمًا واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-نواصل-الضغط-العسكري-على-غزة-لإعادة-الأسرى-والمختطفين-لدى-حماس-1082573644.html

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العالم, إيران, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي