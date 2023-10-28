https://sputnikarabic.ae/20231028/رئيسي-إيران-لن-تستجيب-لدعوة-الولايات-المتحدة-بعدم-التدخل-في-الصراع-بين-فلسطين-وإسرائيل--1082573915.html
رئيسي: إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل
رئيسي: إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الجانب الإيراني لن يستجيب لتحذيرات الولايات المتحدة بشأن عدم تدخل طهران في الصراع... 28.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-28T19:59+0000
2023-10-28T19:59+0000
2023-10-28T20:00+0000
العالم
إيران
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374345_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_da209a8d6619c45321832e482c3a55b0.jpg
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي، قوله: "تريد واشنطن من إيران ألا تفعل شيئًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، دعمًا واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-نواصل-الضغط-العسكري-على-غزة-لإعادة-الأسرى-والمختطفين-لدى-حماس-1082573644.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082374345_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4d2957a32f5c683e210ed21b11104d22.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
العالم, إيران, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رئيسي: إيران لن تستجيب لدعوة الولايات المتحدة بعدم التدخل في الصراع بين فلسطين وإسرائيل
19:59 GMT 28.10.2023 (تم التحديث: 20:00 GMT 28.10.2023) تابعنا عبر
صرّح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أن الجانب الإيراني لن يستجيب لتحذيرات الولايات المتحدة بشأن عدم تدخل طهران في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية
عن رئيسي، قوله: "تريد واشنطن من إيران ألا تفعل شيئًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، دعمًا واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.