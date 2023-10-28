https://sputnikarabic.ae/20231028/الجيش-الإسرائيلي-نواصل-الضغط-العسكري-على-غزة-لإعادة-الأسرى-والمختطفين-لدى-حماس-1082573644.html

الجيش الإسرائيلي: نواصل الضغط العسكري على غزة لإعادة الأسرى والمختطفين لدى "حماس"

الجيش الإسرائيلي: نواصل الضغط العسكري على غزة لإعادة الأسرى والمختطفين لدى "حماس"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مواصلة الضغط العسكري على غزة، وتوسيعه لنشاطه البري في القطاع ولنطاق انتشار قواته. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T19:50+0000

2023-10-28T19:50+0000

2023-10-28T19:51+0000

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وذكر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي يقوم تدريجيا بتوسيع نشاطه البري في قطاع غزة ونطاق انتشار قواته".وأضاف العميد دانيال هاغاري، أن "الضغط العسكري على غزة، يهدف أيضا إلى إعادة المختطفين والأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس"، مشيرا في بيانه العسكري إلى أنه "حتى الآن قمنا بإبلاغ عائلات 311 قتيلا من الجيش الإسرائيلي و230 مختطفا"، بحسب قوله.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أجاب على أسئلة الصحفيين، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب، بيني غانتس.وردا على سؤال من أحد الصحفيين، رفض رئيس الوزراء قبول المسؤولية عن دوره في الفشل، الذي أدى إلى هجوم "حماس"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق صحيفة "هآرتس".ونفى نتنياهو أن تكون سياسة حكوماته المتعاقبة قد أدت لتقوية "حماس"، وقال: "لم أرغب في تقوية حماس. لقد قمت بثلاث معارك ضدها. لقد أضعفت قدرات حماس. وبالنظر إلى الماضي، لم يكن ذلك كافيا"، مضيفا أن "إسرائيل لا تخوض حربها فقط، بل حرب الإنسانية ضد البربرية"، على حد زعمه.وتابع: "يدرك حلفاء إسرائيل في الدول الغربية والعربية أهداف الحرب ضد حماس ويريدون أن تنتصر إسرائيل، وأنها إن لم تفعل سيأتي دورهم في مواجهة محور الشر".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231028/الرئيس-الفلسطيني-إسرائيل-ردت-على-القرار-الأممي-باجتياح-بري-في-غزة-ونطالب-بعقد-قمة-عربية-طارئة-1082572874.html

https://sputnikarabic.ae/20231028/في-خضم-تواصل-الهجوم-البري-على-غزة-إعلام-نتنياهو-يلتقي-ممثلي-عائلات-الأسرى-في-القطاع-1082565157.html

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي