https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-تأمين-خدمات-ستارلينك-لقطاع-غزة-1082568831.html

وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل تأمين خدمات "ستارلينك" لقطاع غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل تأمين خدمات "ستارلينك" لقطاع غزة

صرّح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحاق سدر، اليوم السبت، إن "التواصل مع شركة ‏‏"ستارلينك" التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، بدأ منذ أمس... 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T17:30+0000

2023-10-28T17:30+0000

2023-10-28T17:30+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

حركة حماس

إيلون ماسك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1c/1082568674_0:124:1192:795_1920x0_80_0_0_5ad6f6e4d573f804e50b54697ba8a053.jpg

وأضاف سدر في مقابلة مع "سبوتنيك"، تنشر في وقت لاحق، أن "هناك عملية تنسيق مع الجانب المصري والجهات الدولية لتأمين هذه المعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، بيد أن الشركة أبلغت الجانب الفلسطيني أنها ستزود المؤسسات الدولية الإغاثية المعترف بها فقط بالتجهيزات المطلوبة".وأوضح سدر أنه طالب "بتأمين الخدمات كذلك للمنظمات الإغاثية الفلسطينية، ولا يزال العمل جاريا حول هذه النقطة".وتابع مشيرا إلى أن "الاحتلال دخل على هذا الخط، ووضع محددات لشركة "ستارلينك"، وهم رضخوا لهم، بيد أن السلطات الفلسطينية ماضية في طريقها لمحاولة تأمين الاتصالات إلى القطاع".وأعلن الملياردير، إيلون ماسك، اليوم السبت، أنه "سيتم تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية من "ستارلينك" لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة".وأوضح ماسك عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "ستوفر "ستارلينك" التواصل للمنظمات المعترف بها دوليا، التي تقدم المساعدة في غزة".وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، أمس الجمعة، الإغلاق الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.يذكر أن وسائل إعلام فلسطينية، كانت قد أعلنت أن "خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن العمل في قطاع غزة"، وذلك بالتزامن مع إطلاق إسرائيل، أمس الجمعة، الاجتياح البري لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231028/قيادي-في-حماس-قطع-الاتصالات-عن-غزة-حرب-نفسية-والطيران-أنقذ-القوات-الإسرائيلية-1082560844.html

https://sputnikarabic.ae/20231028/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-يبحث-مع-نظيره-المصري-تعزيز-بث-الشبكات-لغزة-1082556944.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, حركة حماس, إيلون ماسك, حصري