https://sputnikarabic.ae/20231028/وكالة-الجيش-الإسرائيلي-يهدم-منزلا-ويعتقل-7-فلسطينيين-في-مخيم-الجلزون-شمال-رام-الله-فيديو-1082549381.html

وكالة: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل 7 فلسطينيين في مخيم الجلزون شمال رام الله.. فيديو

وكالة: الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل 7 فلسطينيين في مخيم الجلزون شمال رام الله.. فيديو

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن قوات الجيش الاسرائيلي، هدمت منزلا واعتقلت 7 فلسطينيين بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله. 28.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-28T03:33+0000

2023-10-28T03:33+0000

2023-10-28T03:33+0000

رام الله

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

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وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الجيش الإسرائيلي هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود للمواطن باجس نخلة.وأضافت المصادر أن العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص، وفقا لوفا.ونشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اقتياد قوات الجيش الإسرائيلي لمجموعة من الشبان في مخيم الجلزون.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل، أمس الجمعة، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العلمية اليوم شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231028/رئيس-كولومبيا-يصف-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة-بـ-المذبحة-والإبادة-الجماعية-1082549228.html

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رام الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي