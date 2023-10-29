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إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة تمهيدا لقصفه

إسرائيل تطلب إخلاء مستشفى القدس في غزة تمهيدا لقصفه

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن تلقي تهديدات "شديدة اللهجة" من الجيش الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى القدس، في قطاع غزة، تمهيدا لقصفه. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T10:47+0000

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وأضاف في بيان، أنه "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة، أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به".وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت، أمس السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي قصفت محيط مستشفيات الشفاء والإندونيسي وسط قطاع غزة، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات على محيط هذين المستشفيين".يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل، الجمعة الماضية، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة.وخلال العملية، شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدةً الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 7300 قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231029/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-جنديين-خلال-اشتباكات-في-قطاع-غزة-فيديو-1082586376.html

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