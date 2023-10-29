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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-ضباط-إسرائيليون-في-الاحتياط-يكشفون-سببا-قد-يعرقل-الحرب-البرية-على-غزة-1082598839.html
إعلام: ضباط إسرائيليون في الاحتياط يكشفون سببا قد يعرقل الحرب البرية على غزة
إعلام: ضباط إسرائيليون في الاحتياط يكشفون سببا قد يعرقل الحرب البرية على غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن مجموعة من ضباط الاحتياط الإسرائيليين قد كشفوا عن سبب قد يعرقل استمرار الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:43+0000
2023-10-29T13:43+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط الإسرائيليين يشكون من عدم صلاحية الدبابات للقيام بمناورة برية، حيث عبروا عن غضبهم من سوء عمل الدبابات الإسرائيلية وتردي حالها العسكري.وأكد الضباط السابقون أن دبابة "ميركافاه 3" ليست صالحة للعمل بشكل كلي، حيث اشتكوا من عدم صلاحيتها للمشاركة في الحرب البرية الدائرة على قطاع غزة، حيث يرون أن تلك الدبابات تمثل خطرا على حياتهم، خاصة وأن بعض تلك الدبابات مرت بمرحلة صيانة وتغيير لمحركها مرتين.وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأحد، بقتل 13 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.وأوضح المراسل أن طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ انتشلت 10 قتلى من تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال العشرات مفقودين، وقُتل 12 مواطناً وأُصيب العشرات جراء قصف مسجد بلال بن رباح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصفت الطائرات الإسرائيلية منازل لعائلات وسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل 15 فلسطيني على الأقل وجرح أكثر من 25.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 8000 قتيل نصفهم من الأطفال وذلك مع بداية اليوم الـ 23 من الحرب على غزة، وتشهد مشافي القطاع وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر، في الوقت الذي توقفت فيه 15 مستشفى من أصل 35 عن العمل، وخرجت عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.
https://sputnikarabic.ae/20231029/عشرات-القتلى-والجرحى-والمفقودين-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-أحياء-في-قطاع-غزة-1082594528.html
https://sputnikarabic.ae/20231029/الصحة-العالمية-تعلن-استعادة-الاتصال-بأطقمها-في-غزة-1082594069.html
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الأخبار, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى

إعلام: ضباط إسرائيليون في الاحتياط يكشفون سببا قد يعرقل الحرب البرية على غزة

13:43 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن مجموعة من ضباط الاحتياط الإسرائيليين قد كشفوا عن سبب قد يعرقل استمرار الحرب البرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الأحد، أن عددا كبيرا من ضباط الاحتياط الإسرائيليين يشكون من عدم صلاحية الدبابات للقيام بمناورة برية، حيث عبروا عن غضبهم من سوء عمل الدبابات الإسرائيلية وتردي حالها العسكري.
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
عشرات القتلى والجرحى والمفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف أحياء في قطاع غزة
12:09 GMT
وأكد الضباط السابقون أن دبابة "ميركافاه 3" ليست صالحة للعمل بشكل كلي، حيث اشتكوا من عدم صلاحيتها للمشاركة في الحرب البرية الدائرة على قطاع غزة، حيث يرون أن تلك الدبابات تمثل خطرا على حياتهم، خاصة وأن بعض تلك الدبابات مرت بمرحلة صيانة وتغيير لمحركها مرتين.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية، اليوم الأحد، بقتل 13 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.
وأوضح المراسل أن طواقم الإسعاف وفرق الإنقاذ انتشلت 10 قتلى من تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال، ولا يزال العشرات مفقودين، وقُتل 12 مواطناً وأُصيب العشرات جراء قصف مسجد بلال بن رباح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصفت الطائرات الإسرائيلية منازل لعائلات وسط وجنوب قطاع غزة، ما أدى لمقتل 15 فلسطيني على الأقل وجرح أكثر من 25.
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
الصحة العالمية تعلن استعادة الاتصال بأطقمها في غزة
12:15 GMT
وما تزال فرق الإنقاذ والمواطنون في قطاع غزة يحاولون البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني المستهدفة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 8000 قتيل نصفهم من الأطفال وذلك مع بداية اليوم الـ 23 من الحرب على غزة، وتشهد مشافي القطاع وصول أعداد كبيرة من القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر، في الوقت الذي توقفت فيه 15 مستشفى من أصل 35 عن العمل، وخرجت عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو13:58 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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