https://sputnikarabic.ae/20231029/أفيخاي-أدرعي-لـسبوتنيك-مستشفيات-ومدارس-غزة-أهداف-مشروعة-لإسرائيل-1082593413.html

أفيخاي أدرعي لـ"سبوتنيك": مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل

أفيخاي أدرعي لـ"سبوتنيك": مستشفيات ومدارس غزة أهداف مشروعة لإسرائيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش في حربه على غزة يسير وفق خطة مدروسة تتكون من مراحل. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T11:50+0000

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وأضاف أدرعي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أنه "في البداية، دمرنا البنية التحتية لحماس جوًا، ثم انطلقنا في توسيع العملية البرية، بالتوازي مع عمليات لقوات المدرعات والقوات البحرية والجو".وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي ينطلق من مرحلة إلى مرحلة في اتجاه التصعيد في الأيام المقبلة حتى تتحقق أهداف الحرب".ولم ينفِ أدرعي وقوع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، أثناء التوغل البري المحدود في شمال قطاع غزة.وتابع: "الخسائر في صفوف عدونا أكثر وأفدح"، مضيفا أن "حماس" ستندم على ما قامت به من هجوم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.ورفض أدرعي التعليق على تصريحات أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"، قائلا إن "حماس تتكتم على ما يصيبها من خسائر فادحة".وعن استهداف مدارس "الأونروا" وقتل 30 موظفا أمميًا من وكالة "غوث" وتشغيل اللاجئين، أجاب متحدث الجيش الإسرائيلي بأن "تل أبيب ستحقق في هذا الأمر لمعرفة ملابسات هذا الاستهداف".وعن مسألة الأسرى لدى "حماس"، أكد أدرعي أن هذا الأمر تتم دراسته وكيفية تسويته مع الحلفاء الإقليميين والدوليين دون تسمية دول بعينها.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل، الجمعة الماضية، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة.وخلال العملية، شنت إسرائيل هجوما عنيفا برا وبحرا وجوا، وقطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع كامله.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة حماس، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على حماس، متوعدةً الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها، الذي أسفر عن مقتل نحو 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5431 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 8 آلاف قتيل ونحو 19 ألف مصاب، حتى الآن؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 105 فلسطينيين، وإصابة نحو 2000 آخرين.

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