https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-عودة-الاتصالات-وشبكة-الإنترنت-تدريجيا-في-قطاع-غزة--عاجل-1082580452.html
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T02:25+0000
2023-10-29T02:25+0000
2023-10-29T02:25+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
الاتصالات
شبكة الإنترنت
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع تلفزيون فلسطين، أن "الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الاتصالات, شبكة الإنترنت
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الاتصالات, شبكة الإنترنت
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
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أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع تلفزيون فلسطين، أن "الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي".