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إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231029/إعلام-عودة-الاتصالات-وشبكة-الإنترنت-تدريجيا-في-قطاع-غزة--عاجل-1082580452.html
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T02:25+0000
2023-10-29T02:25+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
الاتصالات
شبكة الإنترنت
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع تلفزيون فلسطين، أن "الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي".
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الاتصالات, شبكة الإنترنت
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الاتصالات, شبكة الإنترنت

إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل

02:25 GMT 29.10.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
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أفاد موقع تلفزيون فلسطين، اليوم الأحد، بأن شبكة الإنترنت والاتصالات عادت بشكل تدريجي في قطاع غزة، وذلك بعد انقطاعها بشكل كامل أمس.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع تلفزيون فلسطين، أن "الاتصالات وشبكة الإنترنت تعود لقطاع غزة بشكل تدريجي".
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