https://sputnikarabic.ae/20231029/وكالة-قتلى-وجرحى-في-قصف-جوي-ومدفعي-إسرائيلي-على-غزة-1082579925.html

وكالة: قتلى وجرحى في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة

وكالة: قتلى وجرحى في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي وزوارقه الحربية، شنت ليل السبت/الأحد، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T00:36+0000

2023-10-29T00:36+0000

2023-10-29T00:36+0000

العالم العربي

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أخبار فلسطين اليوم

قصف مدفعي

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وأضافت وكالة وفا، بأن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.وتركزت الغارات على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، كما شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية، بحسب وفا.كما شنت غارات عنيفة على منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة بئر نعجة وحي الصفطاوي ودوار أبو شرخ في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البري، في ظل قطعها للاتصالات والانترنت للتغطية على حرب الإبادة التي تشنها على شعبنا.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

https://sputnikarabic.ae/20231028/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قصف مدفعي