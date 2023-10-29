https://sputnikarabic.ae/20231029/الرئاسة-الإيرانية-إسرائيل-تجاوزت-الخطوط-الحمراء-وتدفع-الجميع-للانتقام-1082581871.html

الرئاسة الإيرانية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتدفع الجميع للانتقام

الرئاسة الإيرانية: إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وتدفع الجميع للانتقام

صرّح المكتب الصحفي للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يجبر الجميع على اتخاذ إجراءات انتقامية. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T05:23+0000

2023-10-29T05:23+0000

2023-10-29T05:23+0000

العالم

طوفان الأقصى

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

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وأضاف المكتب الصحفي: "جرائم النظام الصهيوني تجاوزت الخطوط الحمراء، وهو ما قد يجبر الجميع على التحرك، وواشنطن تطلب منا عدم القيام بأي شيء، لكنهم مستمرون في تقديم الدعم الواسع النطاق لإسرائيل".وأوضح المكتب في بيان على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "أرسلت الولايات المتحدة رسائل إلى محور المقاومة لكنها تلقت ردًا واضحًا في ساحة المعركة".وتحدّى الرئيس الإيراني، في مقابلة سابقة مع قناة "الجزيرة"، تحذيرات الولايات المتحدة بأن إيران لا ينبغي أن تتورط في الصراع بين إسرائيل و"حماس".ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن رئيسي، قوله: "تريد واشنطن من إيران ألا تفعل شيئًا فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني مع إسرائيل، بينما تقدم الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، دعمًا واسع النطاق لإسرائيل، ما يجعل دعواتها في النهاية فارغة وغير مجدية".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231029/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-أحياء-في-القدس-ونابلس-1082581487.html

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العالم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل