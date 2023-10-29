https://sputnikarabic.ae/20231029/السيسي-وبايدن-يتفقان-على-ضرورة-زيادة-المساعدات-الإنسانية-لتلبية-احتياجات-أهالي-قطاع-غزة-1082612117.html

السيسي وبايدن يتفقان على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة

السيسي وبايدن يتفقان على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة

ناقش الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، "مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T19:52+0000

2023-10-29T19:52+0000

2023-10-29T19:52+0000

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وقالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد "موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة".وأكد السيسي "موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، وأن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".من جهته، أكد الرئيس الأمريكي "رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم"، معرباً عن التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة.وحسب بيان الرئاسة المصرية، "توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعال ومستدام، وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة هائلة".وأضاف البيان أن الرئيسين "استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية".وأكد السيسي، أمس السبت، خلال كلمته في أثناء فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، حرص القاهرة على أن تؤدي دورا إيجابيا في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن "مصر دولة قوية ذات سيادة لا تمس".وقال السيسي، إن طائرات مسيرة دخلت الحدود المصرية وجرى إسقاطها، موضحا أن "المنطقة في هذه الحالة ستكون عبارة عن قنبلة موقوتة تسبّب الأذى للجميع".وشدد على أن مصر ذات سيادة، داعيا الجميع لأن يحترم سيادتها ومكانتها، وتابع: "بدون أي تباهٍ أو تماهٍ.. مصر دولة قوية جدا لا تُمس". ولفت إلى أن "مصر تقدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الدعوة لوقف الاقتتال وفرض هدنة إنسانية، في قطاع غزة".وكان الجيش المصري قد أعلن الجمعة الماضية، نتائج التحقيقات التي أجرتها بشأن الهجمات، التي طالت منطقتي نويبع وطابا، على الحدود مع إسرائيل.وقال في بيان، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات بأن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".وأضاف: "تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".وأكد أنه "يجري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".يشار إلى أن إسرائيل، قالت مساء الجمعة، إن "الطائرات المسيرة، التي سقطت في مدينتي طابا ونويبع المصرية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية"، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن, مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي