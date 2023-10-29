https://sputnikarabic.ae/20231029/المحادثات-بين-وفدي-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-تنطلق-في-جدة-السعودية-1082598715.html
المحادثات بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تنطلق في جدة السعودية
المحادثات بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تنطلق في جدة السعودية
انطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T13:38+0000
2023-10-29T13:38+0000
2023-10-29T13:38+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
السعودية
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وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم الأحد، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية التي تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة، إضافة إلى إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".وأكدت مصادر مطّلعة في قوات الدعم السريع، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إبعاد السفير عمر الصديق ضمن وفد الجيش، وينال صفة خبير فقط جراء الاعتراض عليه من قبل وفد قوات الدعم السريع الذي يترأسه العميد عمر حمدان بسبب انتمائه للنظام والحزب السابقين (المؤتمر الوطني) المنحل.وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدنية نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين مما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/اشتباكات-بين-التشكيلات-المسلحة-في-غريان-الليبية-1082597512.html
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قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, السعودية
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, السعودية
المحادثات بين وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تنطلق في جدة السعودية
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انطلقت المحادثات بين وفدي التفاوض للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، عقب إجراءات تعديلات على تشكيل الوفد الممثل للجيش السوداني.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم الأحد، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية التي تتركز على إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وبناء الثقة، إضافة إلى إمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "السعودية وأميركا ومنظمة الايقاد والاتحاد الأفريقي، الميسرون لعملية التفاوض، أن المفاوضات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية".
وأكدت مصادر مطّلعة في قوات الدعم السريع، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، أنه "تم إبعاد السفير عمر الصديق ضمن وفد الجيش، وينال صفة خبير فقط جراء الاعتراض عليه من قبل وفد قوات الدعم السريع الذي يترأسه العميد عمر حمدان بسبب انتمائه للنظام والحزب السابقين (المؤتمر الوطني) المنحل.
وتتواصل الاشتباكات، رغم بدء المفاوضات
بين طرفي الصراع (الجيش وقوات الدعم السريع)، حيث أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدنية نيالا بولاية جنوب دارفور وهي ثان أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين مما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.