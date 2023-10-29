https://sputnikarabic.ae/20231029/باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-تجربة-مغايرة-في-انتخابات-مجلس-الشورى-العماني-1082599568.html
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تجربة مغايرة في انتخابات مجلس الشورى العماني
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تجربة مغايرة في انتخابات مجلس الشورى العماني
بلغت نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشورى العماني، اليوم الأحد، 57 في المئة من عدد الناخبين، حتى الـ5 عصرا بالتوقيت المحلي، وسجلت العاصمة نسبة 13 في المئة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T14:07+0000
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وتطبق السلطنة تجربة الانتخابات عبر الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في انتخابات مجلس الشورى في دورته العاشرة، إذ يصوت أكثر من 753 ألف ناخب لاختيار 90 مرشحا في 63 ولاية، عبر تطبيق "انتخب".ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات اليوم الأحد بشكل أولي، بعد السابعة مساء، حيث توفر الآلية المتبعة تدقيق النتائج بشكل آلي، مما يتيح إعلانها عقب إغلاق عمليات التصويت في السابعة مساء بتوقيت السلطنة، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق.وقالت سمية اليعقوبي عضو فريق الدعم الإعلامي بانتخابات مجلس الشورى لـ"سبوتنيك"، إن التجربة الأولى على مستوى مجلس الشورى عبر الذكاء الاصطناعي تأتي بعد تجربة سابقة في انتخابات المجالس البلدية، والتي أثبتت نجاحها.ولفتت إلى أن إتاحة التصويت عبر التطبيق الإلكتروني "انتخب" ساهمت في زيادة نسبة الإقبال على التصويت بدرجة كبيرة مقارنة بالتجارب السابقة، حيث وصلت إلى 4 أضعاف الأعداد في انتخابات المجالس البلدية، ومن المقرر أن تشهد زيادة نسبة المشاركة خلال انتخابات مجلس الشورى اليوم.ولفتت إلى أن التجربة تعد "صديقة للبيئة"، إذ توفر طباعة الكثير من الأوراق التي كانت تستخدم سابقا في استمارات الاقتراع وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة بالعملية.ويتيح التطبيق آلية التصويت لأصحاب الهمم، كما يتيح التصويت لكبار السن ومن لم يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا، عن طريق استخدام هواتف أقاربهم من الدرجة الأولى والثالثة بآلية تحافظ على الخصوصية والشفافية.وخلال جولة لموفد "سبوتنيك" في وزارة الداخلية في سلطنة عمان، ومتابعة مؤشرات عملية التصويت إلكترونيا، أكد أن نحو 98 في المئة من التعليقات التي تعرض بشكل مباشر من قبل المواطنين على التطبيق كانت إيجابية.ووفق التفاصيل المقدمة، فإن عملية التصويت تستغرق نحو 30 ثانية فقط، فيما يقوم فريق الدعم والاتصال بمتابعة أي شكاوى والتواصل مع صاحب الشكوى عبر الاتصال وحلها بشكل فوري.وفي منتصف اليوم، تم الإعلان عن النتائج الأولية للأسماء التي حصلت على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20231029/انتخابات-مجلس-الشورى-العماني-في-أرقام-عبر-التصويت-الإلكتروني-1082584139.html
https://sputnikarabic.ae/20221225/سلطنة-عمان-الناخبون-يختارون-ممثليهم-في-الانتخابات-البلدية-عبر-الهواتف-الذكية-لأول-مرة-1071568566.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, سلطنة عمان, أخبار الخليج
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, سلطنة عمان, أخبار الخليج
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تجربة مغايرة في انتخابات مجلس الشورى العماني
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بلغت نسبة التصويت في انتخابات مجلس الشورى العماني، اليوم الأحد، 57 في المئة من عدد الناخبين، حتى الـ5 عصرا بالتوقيت المحلي، وسجلت العاصمة نسبة 13 في المئة كأعلى نسبة.
وتطبق السلطنة تجربة الانتخابات عبر الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في انتخابات مجلس الشورى
في دورته العاشرة، إذ يصوت أكثر من 753 ألف ناخب لاختيار 90 مرشحا في 63 ولاية، عبر تطبيق "انتخب".
ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات اليوم الأحد بشكل أولي، بعد السابعة مساء، حيث توفر الآلية المتبعة تدقيق النتائج بشكل آلي، مما يتيح إعلانها عقب إغلاق عمليات التصويت في السابعة مساء بتوقيت السلطنة، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق.
وقالت سمية اليعقوبي عضو فريق الدعم الإعلامي بانتخابات مجلس الشورى لـ"سبوتنيك"، إن التجربة الأولى على مستوى مجلس الشورى عبر الذكاء الاصطناعي تأتي بعد تجربة سابقة في انتخابات المجالس البلدية، والتي أثبتت نجاحها.
ولفتت إلى أن إتاحة التصويت عبر التطبيق الإلكتروني "انتخب" ساهمت في زيادة نسبة الإقبال على التصويت
بدرجة كبيرة مقارنة بالتجارب السابقة، حيث وصلت إلى 4 أضعاف الأعداد في انتخابات المجالس البلدية، ومن المقرر أن تشهد زيادة نسبة المشاركة خلال انتخابات مجلس الشورى اليوم.
25 ديسمبر 2022, 09:45 GMT
ولفتت إلى أن التجربة تعد "صديقة للبيئة"، إذ توفر طباعة الكثير من الأوراق التي كانت تستخدم سابقا في استمارات الاقتراع وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة بالعملية.
ويتيح التطبيق آلية التصويت لأصحاب الهمم، كما يتيح التصويت لكبار السن ومن لم يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا، عن طريق استخدام هواتف أقاربهم من الدرجة الأولى والثالثة بآلية تحافظ على الخصوصية والشفافية.
وخلال جولة لموفد "سبوتنيك
" في وزارة الداخلية في سلطنة عمان، ومتابعة مؤشرات عملية التصويت إلكترونيا، أكد أن نحو 98 في المئة من التعليقات التي تعرض بشكل مباشر من قبل المواطنين على التطبيق كانت إيجابية.
ووفق التفاصيل المقدمة، فإن عملية التصويت تستغرق نحو 30 ثانية فقط، فيما يقوم فريق الدعم والاتصال بمتابعة أي شكاوى والتواصل مع صاحب الشكوى عبر الاتصال وحلها بشكل فوري.
وفي منتصف اليوم، تم الإعلان عن النتائج الأولية للأسماء التي حصلت على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة.