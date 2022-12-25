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https://sputnikarabic.ae/20221225/سلطنة-عمان-الناخبون-يختارون-ممثليهم-في-الانتخابات-البلدية-عبر-الهواتف-الذكية-لأول-مرة-1071568566.html
سلطنة عمان.. الناخبون يختارون ممثليهم في الانتخابات البلدية عبر الهواتف الذكية لأول مرة
سلطنة عمان.. الناخبون يختارون ممثليهم في الانتخابات البلدية عبر الهواتف الذكية لأول مرة
بدأ الناخبون في سلطنة عمان التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيق "أنتخب". 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T09:45+0000
2022-12-25T09:45+0000
العالم العربي
سلطنة عمان
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وأفادت وكالة الأنباء العمانية، صباح اليوم الأحد، أن الناخبين العمانيين يمكنهم التصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال هواتفهم النقالة عبر تطبيق "انتخب" و"بلا طوابير أو زحام".ويبلغ عدد الناخبين للفترة الثالثة 731 ألفا و767 ناخبا وناخبة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، حيث يتنافس في تلك الانتخابات 696 مرشحا، من بينهم 27 امرأة على 126 مقعدا، بواقع عضوين لكل ولاية من ولايات سلطنة عُمان البالغ عددها 63 ولاية، لعضوية هذه المجالس البلدية الممتدة لـ4 سنوات.ويشار إلى أن نظام تطبيق الهواتف الذكية "أنتخب" مصمم بحسب معايير أمنية مشددة، ويضمن الانتخاب بكل سرية، لكنه يتطلب هاتفا ذكيا وبطاقة شخصية سارية المفعول، فضلا عن كون الناخب في الأساس مقيدا في السجل الانتخابي في بلاده.وبهذا التطبيق الذكي، أضحت سلطنة عمان من بين أوائل الدول في الشرق الأوسط التي يتم خلالها التصويت إلكترونيا، وذلك من أجل الدقة في التصويت والراحة للناخبين بلا زحام أو طوابير.ويذكر أن تطبيق "أنتخب" تم تصميمه بحسب المعايير الأمنية العالية التي تضمن بدورها السرية التامة لعملية التصويت كما يمكنه توفير أعلى مستويات الشفافية والحرية في اختيار الناخب لمرشحه، بلا زحام أو طوابير.
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العالم العربي, سلطنة عمان
العالم العربي, سلطنة عمان

سلطنة عمان.. الناخبون يختارون ممثليهم في الانتخابات البلدية عبر الهواتف الذكية لأول مرة

09:45 GMT 25.12.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACEصورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان
صورة لمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AFP 2022 / GIUSEPPE CACACE
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بدأ الناخبون في سلطنة عمان التصويت واختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيق "أنتخب".
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، صباح اليوم الأحد، أن الناخبين العمانيين يمكنهم التصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة من خلال هواتفهم النقالة عبر تطبيق "انتخب" و"بلا طوابير أو زحام".
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ويبلغ عدد الناخبين للفترة الثالثة 731 ألفا و767 ناخبا وناخبة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية، حيث يتنافس في تلك الانتخابات 696 مرشحا، من بينهم 27 امرأة على 126 مقعدا، بواقع عضوين لكل ولاية من ولايات سلطنة عُمان البالغ عددها 63 ولاية، لعضوية هذه المجالس البلدية الممتدة لـ4 سنوات.
ويشار إلى أن نظام تطبيق الهواتف الذكية "أنتخب" مصمم بحسب معايير أمنية مشددة، ويضمن الانتخاب بكل سرية، لكنه يتطلب هاتفا ذكيا وبطاقة شخصية سارية المفعول، فضلا عن كون الناخب في الأساس مقيدا في السجل الانتخابي في بلاده.
وبهذا التطبيق الذكي، أضحت سلطنة عمان من بين أوائل الدول في الشرق الأوسط التي يتم خلالها التصويت إلكترونيا، وذلك من أجل الدقة في التصويت والراحة للناخبين بلا زحام أو طوابير.
ويذكر أن تطبيق "أنتخب" تم تصميمه بحسب المعايير الأمنية العالية التي تضمن بدورها السرية التامة لعملية التصويت كما يمكنه توفير أعلى مستويات الشفافية والحرية في اختيار الناخب لمرشحه، بلا زحام أو طوابير.
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