https://sputnikarabic.ae/20231029/بعد-إنذار-إسرائيل-لمستشفى-القدس-في-غزة-الصحة-العالمية-إخلاء-المستشفيات-مستحيل-1082603400.html

بعد إنذار إسرائيل لمستشفى القدس في غزة.. الصحة العالمية: إخلاء المستشفيات مستحيل

بعد إنذار إسرائيل لمستشفى القدس في غزة.. الصحة العالمية: إخلاء المستشفيات مستحيل

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب توفير حماية دائمة للمنشآت الصحية في قطاع غزة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وعبرت عن قلقها البالغ بشأن "تحذيرات الإخلاء". 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T15:08+0000

2023-10-29T15:08+0000

2023-10-29T15:08+0000

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جاء ذلك تعليقا على تحذيرات إسرائيل بشأن إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، الذي شهد عمليات استهداف سابقة لمستشفيات ومرافق حيوية خلال القصف المتواصل على القطاع، الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي منذ 23 يوما.وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام المنظمة: "نؤكد مجددا أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات خاصة عندما تكون مكتظة بالمرضى والمصابين لأن فعل هذا الأمر يجعل حياتهم في خطر".ولفت إلى أن المنظمة تشعر بقلق بالغ بشأن التحذيرات الخاصة بإخلاء مستشفى القدس.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقي تهديدات "شديدة اللهجة" من الجيش الإسرائيلي، بإخلاء مستشفى القدس، في قطاع غزة، تمهيدا لقصفه، مشيرا إلى أن محيط المستشفى يشهد غارات متكررة منذ الصباح، أدت إلى تدمير بعض المباني المحيطة به.وأظهر مقطع فيديو متداول قصف الطيران الإسرائيلي لمحيط مستشفى القدس في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم.وكانت المنظمة قد فقدت الاتصال مع أطقمها العاملة في غزة منذ يومين، قبل أن تعلن صباح اليوم استعادة الاتصالات، لكنها أكدت أنهم ليسوا آمنين مثل باقي سكان القطاع.وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "المنظمة تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار فورًا، وحماية المنشآت الصحية والعاملين في القطاع الصحي وعدم قطع الاتصالات حتى يواصلوا تقديم عملهم".يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".

https://sputnikarabic.ae/20231029/إسرائيل-تطلب-إخلاء-مستشفى-القدس-في-غزة-تمهيدا-لقصفه-1082590424.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل