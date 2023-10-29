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https://sputnikarabic.ae/20231029/جندي-إسرائيلي-يروي-كيف-تحول-إلى-مناهض-للحرب-بعد-أن-شهد-غزو-غزة-في-2014-1082585229.html
جندي إسرائيلي يروي كيف تحول إلى مناهض للحرب بعد أن شهد غزو غزة في 2014
جندي إسرائيلي يروي كيف تحول إلى مناهض للحرب بعد أن شهد غزو غزة في 2014
كشف جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، عن تجربته الشخصية خلال غزو إسرائيل لقطاع غزة في عام ‏‏2014، ورؤيته لفظائع هناك جعلته يصبح ناشطا مناهضا للحروب، ويؤمن أن... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T07:36+0000
2023-10-29T07:36+0000
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وروى بنزيون ساندرز، في مقال له على وسائل إعلام أمريكية، أنه شارك في "استيطان" الضفة الغربية، وهي العملية التي تقوم من خلالها العائلات اليهودية بتهجير الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني، ولقد أثار الوقت الذي قضاه ساندرز في الجيش الإسرائيلي "معضلة أخلاقية لا يمكن حلها"، بحسب تعبيره.وعن المواقف التي شهدها هناك، كتب: "عندما وصلت وحدة المشاة الإسرائيلية إلى أول قرية في غزة، في يوليو (تموز) 2014، قمنا بتطهير المنازل عن طريق إرسال قنابل يدوية عبر النوافذ، وتفجير الأبواب، وإطلاق الرصاص داخل الغرف لتجنب الكمائن والشراك الخداعية، وأخبرونا أن المدنيين الفلسطينيين فروا".وأكد ساندرز أن هذه التجربة هزّت قناعته بعدالة سلوك إسرائيل، خاصة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليقرر الانضمام إلى منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة من المحاربين القدامى الإسرائيليين المناهضين للاحتلال، الذين يحتجون على العنف الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وثقافتهم، وهو الآن مدير مجموعة "إكستند"، التي تربط نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين والفلسطينيين بالجمهور اليهودي في أمريكا.ونشأ بنزيون ساندرز في عائلة يهودية أرثوذكسية شديدة التدين، وكان غارقا في الأيديولوجية الصهيونية، وهو اسم الحركة الفلسفية والسياسية التي أدت إلى إنشاء إسرائيل.ويعتقد بنزيون ساندرز أن الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة حاليا سيفشل في نهاية المطاف في تحقيق هدفه المعلن، المتمثل في القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية.وكتب ساندرز في مقاله: "على مدى سنوات، كان الكثير منا في اليسار في إسرائيل يحذرون من أننا لن ننعم بالسلام والأمن أبدا حتى نجد اتفاقا سياسيا يحقق فيه الفلسطينيون الحرية والاستقلال".وتابع: "إن الأمر لا يقتصر على نشطاء حقوق الإنسان الذين يتخذون هذا الموقف، إذ أن عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، جادل منذ سنوات بأن الإرهاب الفلسطيني لا يمكن هزيمته إلا من خلال خلق الأمل الفلسطيني".ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وخلال العملية، قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231029/مئة-ألف-شخص-إلى-شوارع-العاصمة-البريطانية-مطالبين-بإنهاء-القصف-في-غزة-فيديو-1082583811.html
https://sputnikarabic.ae/20231029/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي

جندي إسرائيلي يروي كيف تحول إلى مناهض للحرب بعد أن شهد غزو غزة في 2014

07:36 GMT 29.10.2023
© AFP 2023 / Marco Longariاقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها - حرب الخمسين يوماً في غزة عام 2014
اقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها - حرب الخمسين يوماً في غزة عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / Marco Longari
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كشف جندي سابق في الجيش الإسرائيلي، عن تجربته الشخصية خلال غزو إسرائيل لقطاع غزة في عام ‏‏2014، ورؤيته لفظائع هناك جعلته يصبح ناشطا مناهضا للحروب، ويؤمن أن الغزو البري الإسرائيلي الحالي لغزة ‏سيلقى الفشل في النهاية.‏
وروى بنزيون ساندرز، في مقال له على وسائل إعلام أمريكية، أنه شارك في "استيطان" الضفة الغربية، وهي العملية التي تقوم من خلالها العائلات اليهودية بتهجير الفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني، ولقد أثار الوقت الذي قضاه ساندرز في الجيش الإسرائيلي "معضلة أخلاقية لا يمكن حلها"، بحسب تعبيره.
وعن المواقف التي شهدها هناك، كتب: "عندما وصلت وحدة المشاة الإسرائيلية إلى أول قرية في غزة، في يوليو (تموز) 2014، قمنا بتطهير المنازل عن طريق إرسال قنابل يدوية عبر النوافذ، وتفجير الأبواب، وإطلاق الرصاص داخل الغرف لتجنب الكمائن والشراك الخداعية، وأخبرونا أن المدنيين الفلسطينيين فروا".

وتابع: "لكن أدركت أن هذا غير صحيح عندما وقفت أمام جثة امرأة فلسطينية مسنة شوهت شظايا وجهها، لقد كانت مستلقية على الأرض الرملية لكوخ، وسط غرقها في بركة من الدماء".

وأكد ساندرز أن هذه التجربة هزّت قناعته بعدالة سلوك إسرائيل، خاصة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليقرر الانضمام إلى منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة من المحاربين القدامى الإسرائيليين المناهضين للاحتلال، الذين يحتجون على العنف الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين وثقافتهم، وهو الآن مدير مجموعة "إكستند"، التي تربط نشطاء حقوق الإنسان الإسرائيليين والفلسطينيين بالجمهور اليهودي في أمريكا.
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
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07:08 GMT
ونشأ بنزيون ساندرز في عائلة يهودية أرثوذكسية شديدة التدين، وكان غارقا في الأيديولوجية الصهيونية، وهو اسم الحركة الفلسفية والسياسية التي أدت إلى إنشاء إسرائيل.
ويعتقد بنزيون ساندرز أن الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة حاليا سيفشل في نهاية المطاف في تحقيق هدفه المعلن، المتمثل في القضاء على حركة "حماس" الفلسطينية.
وكتب ساندرز في مقاله: "على مدى سنوات، كان الكثير منا في اليسار في إسرائيل يحذرون من أننا لن ننعم بالسلام والأمن أبدا حتى نجد اتفاقا سياسيا يحقق فيه الفلسطينيون الحرية والاستقلال".
وتابع: "إن الأمر لا يقتصر على نشطاء حقوق الإنسان الذين يتخذون هذا الموقف، إذ أن عامي أيالون، الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، جادل منذ سنوات بأن الإرهاب الفلسطيني لا يمكن هزيمته إلا من خلال خلق الأمل الفلسطيني".
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو
06:14 GMT
ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".
وخلال العملية، قطعت إسرائيل الاتصالات والإنترنت عن كامل القطاع.
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
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