https://sputnikarabic.ae/20231029/خبير-عسكري-يوضح-لـسبوتنيك-هدف-اتهام-أنصار-الله-بالوقوف-وراء-الصواريخ-التي-استهدفت-أراضي-مصرية-1082607293.html

خبير عسكري يوضح لـ"سبوتنيك" هدف اتهام "أنصار الله" بالوقوف وراء الصواريخ التي استهدفت أراضي مصرية

خبير عسكري يوضح لـ"سبوتنيك" هدف اتهام "أنصار الله" بالوقوف وراء الصواريخ التي استهدفت أراضي مصرية

أكد اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي في صنعاء، أن التصريحات الإسرائيلية بأن المقذوفات التي سقطت داخل الأراضي المصرية في نويبع وطابا قادمة من... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T16:32+0000

2023-10-29T16:32+0000

2023-10-29T16:32+0000

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحرب النفسية التي يتعامل بها الصهاينة (إسرائيل) ترتكز على تفتيت الجبهة الداخلية أيضا بين الفلسطينيين والجميع يعلم ما يحدث بين حركتي حماس وفتح، حيث تعيش إسرائيل على تلك الانشقاقات وفقا لاستراتيجية (فرّق تسد).وقال الجفري: "عندما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطائرات المسيرة التي وقعت في الأراضي المصرية وأن أهدافها كانت إسرائيل، تلك التصريحات تهدف إلى خلق الفتنة والبلبلة والفوضى وتمزيق النسيج القومي العربي، لكننا في صنعاء نعلم جيدا ما يريدون، والجميع يعلم ما فعلته الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية خلال السنوات الماضية، من زرع للتنظيمات الإرهابية في الدول العربية لتنفيذ مخططاتها".وأشار الخبير العسكري إلى أن وكالة الأنباء الرسمية في صنعاء "سبأ" لم تعلق على تلك التصريحات ولم تأخذها على محمل الجد، فلم تؤكد صنعاء قيامها بذلك ولن تنف حتى الآن، وربما ترى أن ذلك الأمر يدخل ضمن المزاعم والحرب النفسية التي تقودها إسرائيل لنشر الفوضى بين الدول العربية لخدمة مصالحها بعد التوافق على كلمة بين الدول العربية.ولفت الجفري إلى أن الجيش المصري لديه من التقنيات والقدرات التي تمكنه من الوصول للجهات التي أطلقت تلك المسيرات، نحن لا ننكر أي شيء قمنا به وكل قراراتنا العسكرية معلنة، وقد عبّر قائد الثورة عبد الملك الحوثي عن عدم ترك غزة القضية الفلسطينية وحدها إذا ما تدخلت أمريكا، مشيرًا إلى عدم اعتقادة الجازم بأن صنعاء يمكن أن تستهدف مصر والبنى التحتية وغيرها، كل ما يجري تقف وراءه إسرائيل بأساليبها المعروفة.يشار إلى أن إسرائيل قالت، مساء الجمعة، إن "الطائرات المسيرة، التي سقطت في مدينتي طابا ونويبع المصرية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية"، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، إن "الهجوم الصاروخي على بلدة طابا المصرية على البحر الأحمر انطلق من منطقة البحر الأحمر، في إشارة واضحة إلى اليمن"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف: "على حد فهمنا، فإن التأثير الذي حدث في مصر ينبع من هذا التهديد، وستعمل إسرائيل مع مصر وأمريكا على تشديد الدفاع ضد التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر".وكان الجيش المصري قد ذكر، في بيان له، أن "الانفجار الذي وقع، صباح الجمعة، نتج عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية".وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابات طفيفه لعدد (6) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة"، مؤكدا أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".يذكر أن القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الـ23 على التوالي، تسبب في مقتل نحو 8 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وإصابة نحو 20 ألفا آخرين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الاحتلال ارتكب مئات المجازر ضد المدنيين، وأن نحو ثلثي الضحايا من النساء والأطفال، وهو ما جعل المنظمات الإغاثية الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" يصف الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي، خاصة بعدما قامت إسرائيل بقطع المياه والكهرباء ومنعت دخول الوقود إلى القطاع".

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