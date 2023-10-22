https://sputnikarabic.ae/20231022/أنصار-الله-تعلن-اعتراض-أمريكا-صواريخ-ومسيّرات-وجهتها-نحو-إسرائيل-1082332335.html

"أنصار الله" تعلن اعتراض أمريكا صواريخ ومسيّرات وجهتها نحو إسرائيل

"أنصار الله" تعلن اعتراض أمريكا صواريخ ومسيّرات وجهتها نحو إسرائيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء، عبد العزيز بن حبتور، أن يوم السابع من أكتوبر سيظل خالداً في تاريخ الأمة والشعب، ويوماً عظيماً... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T15:21+0000

2023-10-22T15:21+0000

2023-10-22T15:21+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

طوفان الأقصى

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/16/1046077874_0:0:856:481_1920x0_80_0_0_c5a5a2e5a593d3c68e88b0bb0a8f8629.jpg

وقال بن حبتور، في كلمة له، إن "الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيّرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه"، حسب قناة الميادين.وأضاف أن "صنعاء ساهمت وستساهم بكل الإمكانيات للرد على المجازر في غزة"، مؤكدا أنه "إذا استمر الاعتداء على غزة فستتعرض السفن الصهيونية للضرب في البحر الأحمر".أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سفينة حربية أمريكية، اعترضت الخميس الماضي، صواريخ انطلقت من اليمن، لافتة إلى أنه يجري التحقيق فيما إذا كانت موجهة نحو إسرائيل.وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي، إن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت عدة صواريخ أطلقت عليها قبالة سواحل اليمن".وأضاف أن "المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ كروز ونحو 8 طائرات مسيرة".وأوضح أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن المدمرة "يو إس إس كارني" لم تكن هدفا لأي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة".وأكد المتحدث أن أيا من البحارة الأمريكيين على متن السفينة لم يصب بأذى.كما لفت إلى أن الحادث وقع في ساعات المساء الأولى من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وتم إسقاط الصواريخ فوق الماء وليس الأرض.ونقلت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن مسؤولين أن الصواريخ أطلقها مقاتلو جماعة "أنصار الله" اليمنية.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في غزة سواء من الناحية الإنسانية أو العسكرية".بينما قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن الشعب اليمني مستعد لتفويج مئات الآلاف، مؤكدًا أنهم سيذهبون إلى "فلسطين لخوض معركة الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني"، مضيفًا: "مهما كانت العوائق الجغرافية فلن نتردد في فعل كل ما نستطيع فعله".ولفت الحوثي، الثلاثاء، إلى أن "هناك تنسيقا كاملا مع محور المقاومة وهناك خطوط حمراء، وإذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة فنحن مستعدون للتدخل بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20231019/باحث-يمني-لـسبوتنيك-أنصار-الله-قد-تدخل-حرب-غزة-بتلك-الأدوات-1082218723.html

https://sputnikarabic.ae/20220806/الحكومة-اليمنية-تطالب-بموقف-دولي-لمواجهة-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-غزة--1066077249.html

https://sputnikarabic.ae/20191112/أنصار-الله-استهداف-إسرائيل-قياديين-في-غزة-ودمشق-عدوانا-سافرا-1043387072.html

مصر

أخبار قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي