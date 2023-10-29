https://sputnikarabic.ae/20231029/رصد-عبور-حاملة-طائرات-لمضيق-جبل-طارق-باتجاه-شرق-البحر-المتوسط-صور-وفيديو-1082584704.html
رصد عبور حاملة طائرات لمضيق جبل طارق باتجاه شرق البحر المتوسط... صور وفيديو
رصد عبور حاملة طائرات لمضيق جبل طارق باتجاه شرق البحر المتوسط... صور وفيديو
رصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T07:13+0000
2023-10-29T07:13+0000
2023-10-29T07:13+0000
رصد عسكري
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.ووصلت حاملة الطائرات " دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.وفي وقت سابق، كانت قد وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "غيرالد فورد" مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.يُشار إلى أن البحرية الأمريكية لم ترد على رسالة المنشور التي تطلب تأكيد وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة.وستنضم قوة إنزال "باتان"، التي يبلغ عددها أكثر من أربعة آلاف جندي من بحارة ومشاة البحرية الأمريكية، إلى الأسطول الأمريكي الذي بدأ يحشد قواته قبالة سواحل إسرائيل.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه على خلفية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تحذر روسيا اللاعبين الخارجيين الذين يريدون إشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "نحذر من القرارات المغامرة، التي يتخذها اللاعبون الخارجيون، الذين يميلون إلى إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط، وعكس التطور الإيجابي لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تتميز بالتحسن التدريجي في العلاقات بين الدول".
https://sputnikarabic.ae/20231028/ماسك-يسخر-من-تصريحات-البيت-الأبيض-حول-إيران-بصورة-1082556495.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عبور حاملة طائرات لمضيق جبل طارق باتجاه شرق البحر المتوسط... صور وفيديو
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رصد مراقبو السفن ومحللو المعلومات حاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور" في البحر الأبيض المتوسط، بحسب مصادر إعلامية غربية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه واشنطن دعم حليفتها إسرائيل في تنفيذ الهجوم البري على قطاع غزة وسط توتر كبير تشهده منطقة الشرق الأوسط.
ووصلت حاملة الطائرات " دوايت أيزنهاور" إلى البحر الأبيض المتوسط بعد مرورها عبر مضيق جبل طارق في طريقها نحو الشرق، بحسب صحيفة "ستارز آند سترايبس"، نقلا عن شهود عيان ومحللين.
وقالت الصحيفة: "تم توثيق دخول أيزنهاور إلى البحر الأبيض المتوسط من قبل مراقبي السفن ومحللي الاستخبارات مفتوحة المصدر على شبكة التواصل الاجتماعي X".
وفي وقت سابق، كانت قد وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "غيرالد فورد" مع مجموعة هجومية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
يُشار إلى أن البحرية الأمريكية لم ترد على رسالة المنشور التي تطلب
تأكيد وصول حاملة الطائرات إلى المنطقة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء الماضي، إنه سيواصل بذل الجهود لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه "للدفاع عن نفسها".
وستنضم قوة إنزال "باتان"، التي يبلغ عددها أكثر من أربعة آلاف جندي من بحارة ومشاة البحرية الأمريكية، إلى الأسطول الأمريكي الذي بدأ يحشد قواته قبالة سواحل إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية
أنه على خلفية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تحذر روسيا اللاعبين الخارجيين الذين يريدون إشعال حرب كبيرة في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "نحذر من القرارات المغامرة، التي يتخذها اللاعبون الخارجيون، الذين يميلون إلى إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط، وعكس التطور الإيجابي لهذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي تتميز بالتحسن التدريجي في العلاقات بين الدول".