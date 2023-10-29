https://sputnikarabic.ae/20231029/ظهور-غريب-لـحسن-نصرالله-وسط-توقعات-بتصعيد-كبير-فيديو---1082597042.html
ظهور غريب لنصر الله وسط توقعات بتصعيد كبير... فيديو
ظهور غريب لنصر الله وسط توقعات بتصعيد كبير... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو قصيرا جدا للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T12:53+0000
2023-10-29T12:53+0000
2023-10-29T13:31+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
أخبار حزب الله
حسن نصرالله
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ويظهر الفيديو المتداول حسن نصر الله وهو يسير أمام شعار "حزب الله" مع موسيقى تصويرية مرافقة.وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"تلغرام" وغيرها من المنصات التي تسمح بتناقل الفيديو وحشد آلاف التفاعلات في وقت قصير.أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة. وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان له، أول أمس الجمعة، استهداف موقع الصدح التابع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، موضحًا أنه استهدف موقع الصدح وموقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّر أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقع إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت، الليلة الماضية، على بنية عسكرية لـ"حزب الله"، ردًا على قيام مخربين بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا"، وفقا للجيش الإسرائيلي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حسن نصرالله
العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حسن نصرالله
ظهور غريب لنصر الله وسط توقعات بتصعيد كبير... فيديو
12:53 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 29.10.2023) تابعنا عبر
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو قصيرا جدا للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيدا كبيرا على خلفية الأحداث في غزة.
ويظهر الفيديو المتداول حسن نصر الله وهو يسير أمام شعار "حزب الله" مع موسيقى تصويرية مرافقة.
وانتشر الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إكس" و"تلغرام" وغيرها من المنصات التي تسمح بتناقل الفيديو وحشد آلاف التفاعلات في وقت قصير.
واعتبر مغردون أن ظهور الفيديو مؤشر على حدث قد يتم في الساعات المقبلة، فيما حلّل آخرون بأن الفيديو يدل على أن الأمين العام لـ"حزب الله" سوف يلقي كلمة قريبا يعلق فيها على الأحداث، بحسب التوقعات.
ويأتي الفيديو في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية تصعيدا خطيرا بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
أعلن "حزب الله" اللبناني، أمس السبت، استهداف موقع المرج التابع للجيش الإسرائيلي وثكنة زرعيت بالصواريخ الموجّهة.
وقال "حزب الله" في بيان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية (حزب الله) هاجموا عند الساعة السادسة من مساء اليوم ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة، وعند الساعة 14:30 من بعد ظهر اليوم السبت استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان له، أول أمس الجمعة، استهداف موقع الصدح التابع للجيش الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، موضحًا أنه استهدف موقع الصدح وموقع "مسكاف عام" بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّر أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقع إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته
.
من جانبه، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف بلدة علما الشعب والناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان بالمدفعية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن "طائرة حربية أغارت، الليلة الماضية، على بنية عسكرية لـ"حزب الله"، ردًا على قيام مخربين بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل لكنها سقطت في سوريا"، وفقا للجيش الإسرائيلي.