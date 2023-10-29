https://sputnikarabic.ae/20231029/قتلى-وجرحى-بعد-عودة-الاشتباكات-في-غريان-والقوى-التابعة-للجيش-الليبي-تنسحب-إلى-جنوب-المدينة-1082612784.html
قتلى وجرحى بعد عودة الاشتباكات في غريان... والقوى التابعة للجيش الليبي تنسحب إلى جنوب المدينة
قتلى وجرحى بعد عودة الاشتباكات في غريان... والقوى التابعة للجيش الليبي تنسحب إلى جنوب المدينة
انسحبت القوى المشتركة التابعة للجيش الليبي من مدينة غريان إلى جنوبها، بعد أن تعرضت لقصف جوي في المقر الذي تمركزت به لساعات معدودة والذي خلف قتلى وجرحى في صفوف... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T20:03+0000
2023-10-29T20:03+0000
2023-10-29T20:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062379631_0:76:3097:1818_1920x0_80_0_0_516650b2da380c75aa100ed0c6d3696e.jpg
وكانت الاشتباكات عادت مرة أخرى، مساء اليوم بين القوى المشتركة التابعة لقوات الجيش الليبي مع القوى والتشكيلات المُسلحة التي كانت تسيطر على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية.وقال مصدر خاص، من مدينة غريان لمراسل "سبوتنيك"، إن "هناك قتلى وجرحى جراء الاشتباكات التي دارت في المدينة ومحيطها".واستهدف قصف جوي، مقر القوى المشتركة التابعة لقوات الجيش الليبي، التي دخلت مدينة غريان ظهر اليوم.وأفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن ذلك جاء بعد "اشتباكات انطلقت صباح اليوم بين الجيش الليبي والقوى والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية".وكلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "القوى الأمنية بالعاصمة طرابلس بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وآلياتها، وذلك للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ومواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون، ودحر المجموعات المُعتدية والتعامل معها بالقوة"، على حد وصف البيان.يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20231029/قصف-جوي-واشتباكات-بين-الجيش-الليبي-وقوات-حكومة-الوحدة-في-غريان-1082610566.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062379631_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea536042093988b14f5e90f64a725d61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
قتلى وجرحى بعد عودة الاشتباكات في غريان... والقوى التابعة للجيش الليبي تنسحب إلى جنوب المدينة
تابعنا عبر
حصري
انسحبت القوى المشتركة التابعة للجيش الليبي من مدينة غريان إلى جنوبها، بعد أن تعرضت لقصف جوي في المقر الذي تمركزت به لساعات معدودة والذي خلف قتلى وجرحى في صفوف هذه القوى.
وكانت الاشتباكات عادت مرة أخرى، مساء اليوم بين القوى المشتركة التابعة لقوات الجيش الليبي مع القوى والتشكيلات المُسلحة التي كانت تسيطر على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
وقال مصدر خاص، من مدينة غريان لمراسل "سبوتنيك"، إن "هناك قتلى وجرحى جراء الاشتباكات التي دارت في المدينة ومحيطها".
واستهدف قصف جوي، مقر القوى المشتركة التابعة لقوات الجيش الليبي، التي دخلت مدينة غريان ظهر اليوم.
وأفاد مراسل "سبوتنبك"، بأن ذلك جاء بعد "اشتباكات انطلقت صباح اليوم
بين الجيش الليبي والقوى والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة والتابعة لحكومة الوحدة الوطنية".
وكلف رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "القوى الأمنية بالعاصمة طرابلس بتجهيز قوى بكامل أسلحتها وعتادها وآلياتها، وذلك للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي، ومواجهة وردع المجموعات الخارجة عن القانون، ودحر المجموعات المُعتدية والتعامل معها بالقوة"، على حد وصف البيان.
يشار إلى أن القوى المشتركة كانت تسيطر على مدينة غريان، بعد تقدم قوات الجيش الليبي
في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس، وانسحبت القوى بعد انسحاب قوات الجيش الليبي.