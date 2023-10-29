عربي
إعلام: عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت تدريجيا في قطاع غزة -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231029/قوة-كبيرة-من-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-جنين-وتشتبك-مع-مسلحين-فلسطينيين-فيديو-1082580233.html
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشتبك مع مسلحين فلسطينيين.. فيديو
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشتبك مع مسلحين فلسطينيين.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة جنين. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T01:47+0000
2023-10-29T01:47+0000
العالم العربي
جنين
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748772_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20c2f9b0ed68c0f9f83981dbd52abca7.jpg
وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.وفي شمال غرب رام الله، قتلشاب وأصيب 11 فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما، بحسب وفا.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231029/وكالة-قتلى-وجرحى-في-قصف-جوي-ومدفعي-إسرائيلي-على-غزة-1082579925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748772_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_63e111a97a4b23cdd56b14e1ff456456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشتبك مع مسلحين فلسطينيين.. فيديو

01:47 GMT 29.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedتداعيات العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.
وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
وفي شمال غرب رام الله، قتلشاب وأصيب 11 فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما، بحسب وفا.
قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة مساء اليوم الـ 21 للحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
وكالة: قتلى وجرحى في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على غزة
00:36 GMT
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليلة جديدة من الغارات العنيفة على قطاع عزة.. صور وفيديوأمس, 16:01 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала