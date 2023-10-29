https://sputnikarabic.ae/20231029/قوة-كبيرة-من-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-جنين-وتشتبك-مع-مسلحين-فلسطينيين-فيديو-1082580233.html
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشتبك مع مسلحين فلسطينيين.. فيديو
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشتبك مع مسلحين فلسطينيين.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة جنين. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T01:47+0000
2023-10-29T01:47+0000
2023-10-29T01:47+0000
العالم العربي
جنين
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.وفي شمال غرب رام الله، قتلشاب وأصيب 11 فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما، بحسب وفا.هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
https://sputnikarabic.ae/20231029/وكالة-قتلى-وجرحى-في-قصف-جوي-ومدفعي-إسرائيلي-على-غزة-1082579925.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, جنين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشتبك مع مسلحين فلسطينيين.. فيديو
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.
وأفاد شهود عيان لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي
اقتحمت عدة أحياء من مدينة جنين، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.
وفي شمال غرب رام الله، قتلشاب وأصيب 11 فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما، بحسب وفا.
هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.