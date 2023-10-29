https://sputnikarabic.ae/20231029/ليبيا-رئيس-الحكومة-المكلفة-من-البرلمان-يشارك-في-اجتماع-التحضير-لمؤتمر-إعادة-إعمار-درنة-1082605617.html

ليبيا... رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان يشارك في اجتماع التحضير لمؤتمر إعادة إعمار درنة

ليبيا... رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان يشارك في اجتماع التحضير لمؤتمر إعادة إعمار درنة

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأحد، اجتماعا باللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T15:21+0000

2023-10-29T15:21+0000

2023-10-29T15:21+0000

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

العالم العربي

أخبار العالم الآن

أخبار الشرق الأوسط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1d/1082605136_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_302fb2c402c7bae549ab4b56c6e1b7b9.jpg

وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء في بنغازي، بحضور أعضاء الحكومة ورؤوساء الاجهزة الأمنية ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وضع الترتيبات النهائية لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر وتنظيم جدول أعماله.وشدد حماد، على "ضرورة تنظيم وترتيب كافة فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بالشكل الذي يضمن نجاحه، بعد كارثة السيول والفيضانات التي ضربت مدن ومناطق الجبل الأخضر الليبي شرق البلاد".وأجرت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الأسبوع الماضي، زيارة تفقدية للمدينة، حيث ستقام فعاليات اليوم الأول من المؤتمر فيها.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية أنه خلال الجولة الميدانية للجنة اطلعت على استعدادات مقر انعقاد المؤتمر والتجهيزات الجارية لاستقبال الوفود الدولية.وقدمت اللجنة بعض الملاحظات والتعديلات على المقر الذي سيستضيف المؤتمر، وعبرت اللجنة عن شكرها وامتنانها لرئيس وأعضاء الغرفة العسكرية الأمنية في درنة على دعمهم لجهود التحضيرات للمؤتمر.جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة ستنطلق رسميا في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينتي درنة وبنغازي.يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.وفقا للتقارير الرسمية، التي صدرت الشهر الماضي، فقد تسبب الإعصار "دانيال" في وفاة آلاف الأشخاص وآلاف المفقودين، بينما نزح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.

https://sputnikarabic.ae/20231028/مؤسسة-فريق-آية-للعمل-الخيري-لـسبوتنيك-مستمرون-في-العمل-التطوعي-تجاه-متضرري-درنة-الليبية-1082571801.html

https://sputnikarabic.ae/20231006/الجيش-الليبي-يعلن-ارتفاع-ضحايا-الإعصار-في-درنة-إلى-4209-1081723528.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الشرق الأوسط