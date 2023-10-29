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https://sputnikarabic.ae/20231029/ميسي-يتجه-لحصد-الكرة-الذهبية-الثامنة-وأسطورة-الدوري-الإنجليزي-يعتبرها-فضيحة-1082596541.html
ميسي يتجه لحصد "الكرة الذهبية" الثامنة... وأسطورة الدوري الإنجليزي يعتبرها "فضيحة"
ميسي يتجه لحصد "الكرة الذهبية" الثامنة... وأسطورة الدوري الإنجليزي يعتبرها "فضيحة"
تقدم مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية في حفلها السنوي المعتاد، مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023. 29.10.2023, سبوتنيك عربي
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مجتمع
منوعات
ممارسة الرياضة
ليونيل ميسي
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وتحدثت تقارير إعلامية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الذي سيظفر بالكرة الذهبية، للمرة الثامنة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.ويأتي في المركز الثالث بالمنافسة على الجائزة الفرنسي كيليان مبابي، الذي اشتهر من بين أبرز اللاعبين في مونديال 2022 مع منتخب فرنسا، الذي خسر المباراة النهائية أمام الأرجنتين، وكذلك نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي تألق مع مانشستر سيتي خلال مسيرة "الثلاثية".وتحدث نجم الدوري الإنجليزي السابق، الفرنسي تيري هنري، واصفًا فوز ميسي بالجائزة بالـ"فضيحة"، بسبب إنجاز نجوم مانشستر سيتي.وسيقام الحفل على مسرح "دو شاتليه"، مساء الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، في الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.
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منوعات, ممارسة الرياضة, ليونيل ميسي
منوعات, ممارسة الرياضة, ليونيل ميسي

ميسي يتجه لحصد "الكرة الذهبية" الثامنة... وأسطورة الدوري الإنجليزي يعتبرها "فضيحة"

12:40 GMT 29.10.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 29.10.2023)
© AFP 2023 / FRANCK FIFEليونيل ميسي بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021
ليونيل ميسي بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
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تقدم مجلة "فرانس فوتبول" جائزة الكرة الذهبية في حفلها السنوي المعتاد، مساء الاثنين، لأفضل لاعب خلال الموسم المنصرم 2022-2023.
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هو الذي سيظفر بالكرة الذهبية، للمرة الثامنة في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق.

وأكدت التقارير أن المرشح الأبرز لمنافسة ميسي، هو الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، الذي تألق الموسم الماضي وقاد فريقه مانشستر سيتي لثلاثية تاريخية، وهي لقبي الدوري والكأس الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

ويأتي في المركز الثالث بالمنافسة على الجائزة الفرنسي كيليان مبابي، الذي اشتهر من بين أبرز اللاعبين في مونديال 2022 مع منتخب فرنسا، الذي خسر المباراة النهائية أمام الأرجنتين، وكذلك نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، الذي تألق مع مانشستر سيتي خلال مسيرة "الثلاثية".
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وتحدث نجم الدوري الإنجليزي السابق، الفرنسي تيري هنري، واصفًا فوز ميسي بالجائزة بالـ"فضيحة"، بسبب إنجاز نجوم مانشستر سيتي.
وأضاف هنري: "أتفهم أن فوز ميسي بكأس العالم هو أمر هائل، لكن التركيز يجب أن ينصب على فريق فاز بالثلاثية، وما قدمه هالاند لهذا الإنجاز بأرقامه القياسية، يستحق الكرة الذهبية، إذا لم يحصل عليها هالاند، فهذه فضيحة".
وسيقام الحفل على مسرح "دو شاتليه"، مساء الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، في الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.
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