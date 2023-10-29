https://sputnikarabic.ae/20231029/نتنياهو-بعد-اتهامه-للجيش-والاستخبارات-بالفشل-لقد-أخطأت-وأعتذر-1082589154.html
نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر
نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن البيان الذي حمّل فيه الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى"، حيث تعرض لانتقادات... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T09:57+0000
2023-10-29T09:57+0000
2023-10-29T09:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
حركة حماس
أخبار قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_247ca6e6b0f1fcd858d572f317bce8ed.jpg
وقال نتنياهو عبر حسابه في موقع "إكس"، "كنت مخطئًا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك".وأضاف: "أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، وأساند بكل قوة رئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو، ليلة السبت الأحد، ادّعى أنه لم يتلق تحذيرا بشأن نوايا حماس لبدء حرب ضد إسرائيل، وألقى باللوم على الأجهزة الأمنية، ولا سيما رئيس المخابرات العسكرية للجيش الإسرائيلي أهارون حاليفا ورئيس الشاباك رونين بار، في الفشل الذي أدى إلى الحرب.وكان نتنياهو قد كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن كل وكالات الاستخبارات كانت تقدّر بأن حركة حماس تم "ردعها" إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.وأضاف أن هذا التقييم الاستخباري قُدّم مرة بعد أخرى إليه، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.وبعد التغريدة، تعرض نتنياهو لانتقادات لاذعة من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.يذكر أن نتنياهو عقد، مساء أمس السبت، أول مؤتمر صحفي عقب اندلاع الحرب مع حماس، وخلال المؤتمر، رفض تحمّل أي جزء من المسؤولية عن الفشل، كما تهرّب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.واكتفى بالقول: "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".
https://sputnikarabic.ae/20231029/في-بيان-حذفه-لاحقا-نتنياهو-يحمل-قادة-الأجهزة-الأمنية-مسؤولية-الفشل-أمام-حماس-1082587712.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_73e7cf2e036d2ea875ad4726c628f02f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر
تابعنا عبر
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن البيان الذي حمّل فيه الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى"، حيث تعرض لانتقادات لاذعة أجبرته على حذفه بعد وقت قليل من نشره.
وقال نتنياهو
عبر حسابه في موقع "إكس"، "كنت مخطئًا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك".
وأضاف: "أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، وأساند بكل قوة رئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن".
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت
صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو، ليلة السبت الأحد، ادّعى أنه لم يتلق تحذيرا بشأن نوايا حماس لبدء حرب ضد إسرائيل، وألقى باللوم على الأجهزة الأمنية، ولا سيما رئيس المخابرات العسكرية للجيش الإسرائيلي أهارون حاليفا ورئيس الشاباك رونين بار، في الفشل الذي أدى إلى الحرب.
وكان نتنياهو قد كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن كل وكالات الاستخبارات كانت تقدّر بأن حركة حماس تم "ردعها" إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.
وأضاف أن هذا التقييم الاستخباري قُدّم مرة بعد أخرى إليه، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.
وبعد التغريدة، تعرض نتنياهو لانتقادات لاذعة من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.
يذكر أن نتنياهو عقد، مساء أمس السبت، أول مؤتمر صحفي عقب اندلاع الحرب مع حماس
، وخلال المؤتمر، رفض تحمّل أي جزء من المسؤولية عن الفشل، كما تهرّب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.
واكتفى بالقول: "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".