https://sputnikarabic.ae/20231029/نتنياهو-بعد-اتهامه-للجيش-والاستخبارات-بالفشل-لقد-أخطأت-وأعتذر-1082589154.html

نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر

نتنياهو بعد اتهامه للجيش والاستخبارات بالفشل: لقد أخطأت وأعتذر

اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن البيان الذي حمّل فيه الجيش والاستخبارات مسؤولية الإخفاق في التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى"، حيث تعرض لانتقادات... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T09:57+0000

2023-10-29T09:57+0000

2023-10-29T09:57+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081938815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_247ca6e6b0f1fcd858d572f317bce8ed.jpg

وقال نتنياهو عبر حسابه في موقع "إكس"، "كنت مخطئًا. ما قلته بعد المؤتمر الصحفي لم يكن ينبغي أن يقال وأعتذر عن ذلك".وأضاف: "أدعم بشكل كامل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، وأساند بكل قوة رئيس الأركان وقادة وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي الموجودين على الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن".وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن نتنياهو، ليلة السبت الأحد، ادّعى أنه لم يتلق تحذيرا بشأن نوايا حماس لبدء حرب ضد إسرائيل، وألقى باللوم على الأجهزة الأمنية، ولا سيما رئيس المخابرات العسكرية للجيش الإسرائيلي أهارون حاليفا ورئيس الشاباك رونين بار، في الفشل الذي أدى إلى الحرب.وكان نتنياهو قد كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن كل وكالات الاستخبارات كانت تقدّر بأن حركة حماس تم "ردعها" إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.وأضاف أن هذا التقييم الاستخباري قُدّم مرة بعد أخرى إليه، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.وبعد التغريدة، تعرض نتنياهو لانتقادات لاذعة من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر الجاري.يذكر أن نتنياهو عقد، مساء أمس السبت، أول مؤتمر صحفي عقب اندلاع الحرب مع حماس، وخلال المؤتمر، رفض تحمّل أي جزء من المسؤولية عن الفشل، كما تهرّب من سؤال طرحه أحد الصحفيين عليه بهذا الشأن.واكتفى بالقول: "إنه بعد انتهاء الحرب علينا جميعا أن نقدم إجابات عن الأسئلة الصعبة".

https://sputnikarabic.ae/20231029/في-بيان-حذفه-لاحقا-نتنياهو-يحمل-قادة-الأجهزة-الأمنية-مسؤولية-الفشل-أمام-حماس-1082587712.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار