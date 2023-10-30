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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/الدفاع-الروسية-رصد-زورقين-مسيرين-أوكرانيين-في-البحر-الأسود-وإطلاق-النار-عليهما-1082615284.html
الدفاع الروسية: رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود وإطلاق النار عليهما
الدفاع الروسية: رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود وإطلاق النار عليهما
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها قرب مدينة سيفاستوبول... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T03:09+0000
2023-10-30T03:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أسطول البحر الأسود
زورق
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 30 أكتوبر/ تشرين الأول حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، رصدت أنظمة المراقبة التقنية زورقين مسيرين تابعية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وتم إطلاق النار على المنطقة التي تم اكتشاف الزورقين المسيرين فيها".وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود يقوم في هذه الأثناء بصد هجوم بطائرات مسيرة فوق البحر الأسود.وقال رازفوجايف عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "هناك أصوات عالية فوق المياه، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن أسطول البحر الأسود يصد هجوما بطائرات مسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-يؤكد-فشل-خطط-الناتو-لتقويض-أمن-روسيا-1082615034.html
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روسيا, أسطول البحر الأسود, زورق
روسيا, أسطول البحر الأسود, زورق

الدفاع الروسية: رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود وإطلاق النار عليهما

03:09 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Сергей Мальгавко / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Сергей Мальгавко
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رصد زورقين مسيرين أوكرانيين في البحر الأسود، وإطلاق النار على المنطقة التي تم رصدهما فيها قرب مدينة سيفاستوبول الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 30 أكتوبر/ تشرين الأول حوالي الساعة 04:00 بتوقيت موسكو، رصدت أنظمة المراقبة التقنية زورقين مسيرين تابعية للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود، وتم إطلاق النار على المنطقة التي تم اكتشاف الزورقين المسيرين فيها".
وأضافت الدفاع الروسية وفق البيان، أنه يجرى حاليا تنفيذ مجموعة من إجراءات مكافحة الألغام وأعمال التخريب في مرسى خليج سيفاستوبول.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجايف، أن أسطول البحر الأسود يقوم في هذه الأثناء بصد هجوم بطائرات مسيرة فوق البحر الأسود.
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وقال رازفوجايف عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "هناك أصوات عالية فوق المياه، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن أسطول البحر الأسود يصد هجوما بطائرات مسيرة".
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