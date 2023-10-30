https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-يؤكد-فشل-خطط-الناتو-لتقويض-أمن-روسيا-1082615034.html
شويغو: الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط الناتو لتقويض أمن روسيا
شويغو: الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط الناتو لتقويض أمن روسيا
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات مضادة للحيلولة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T02:25+0000
2023-10-30T02:25+0000
2023-10-30T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
الصين
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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بكين - سبوتنيك. وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "واصل البيت الأبيض متجاهلا حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، وقد وجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".وأكد شويغو أن الولايات المتحدة عكفت خلال السنوات الماضية، عبر تحقيقها تفوقا جيوسياسيا وعسكريا واستراتيجيا ساحقا، على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك نظام اتفاقيات الحد من التسلح.وأردف بقوله: "الدول التي تعارض الدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة تتعرض لضغوط شديدة، اقتصاديا وسياسيا". وقال شويغو، إن "خط التصعيد المستمر الذي يتبعه الغرب في الصراع مع روسيا يحمل في طياته تهديدا بحدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية"".وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يتطلعان بجدية إلى أن يتمكنا من تقويض أمن روسيا، مشيرا إلى أن "الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يكشف عدم جدوى هذه الخطط".
https://sputnikarabic.ae/20231030/مسؤول-بكين-تعتزم-مواصلة-تعميق-التعاون-والتنسيق-الاستراتيجي-بين-الجيشين-الروسي-والصيني-1082614954.html
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
شويغو: الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط الناتو لتقويض أمن روسيا
02:25 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 02:51 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات مضادة للحيلولة دون توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الشرق.
بكين - سبوتنيك. وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "واصل البيت الأبيض متجاهلا حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق
، وقد وجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".
وتابع قائلا، "ردا على ذلك اتخذ الغرب علنا مسارا نحو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب الهجينة التي اندلعت ضدنا، وقد تم اختيار أوكرانيا بشكل خبيث لتكون بمثابة أداة للقصف".
وأكد شويغو أن الولايات المتحدة عكفت خلال السنوات الماضية، عبر تحقيقها تفوقا جيوسياسيا وعسكريا واستراتيجيا ساحقا، على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك نظام اتفاقيات الحد من التسلح.
وأردف بقوله: "الدول التي تعارض الدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة تتعرض لضغوط شديدة، اقتصاديا وسياسيا".
وأكد وزير الدفاع الروسيأن نهج الدول الغربية الرامي إلى تصعيد الصراع مع روسيا، يهدد بنشوب نزاع عسكري مباشر بين القوى النووية.
وقال شويغو، إن "خط التصعيد المستمر الذي يتبعه الغرب في الصراع مع روسيا يحمل في طياته تهديدا بحدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية"".
وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يتطلعان بجدية إلى أن يتمكنا من تقويض أمن روسيا، مشيرا إلى أن "الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يكشف عدم جدوى هذه الخطط".