عربي
Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-يؤكد-فشل-خطط-الناتو-لتقويض-أمن-روسيا-1082615034.html
شويغو: الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط الناتو لتقويض أمن روسيا
شويغو: الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط الناتو لتقويض أمن روسيا
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات مضادة للحيلولة... 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T02:25+0000
2023-10-30T02:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
الصين
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090132_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_f0cc1cb819caa4d7962927b06ea1a1fc.jpg
بكين - سبوتنيك. وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "واصل البيت الأبيض متجاهلا حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، وقد وجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".وأكد شويغو أن الولايات المتحدة عكفت خلال السنوات الماضية، عبر تحقيقها تفوقا جيوسياسيا وعسكريا واستراتيجيا ساحقا، على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك نظام اتفاقيات الحد من التسلح.وأردف بقوله: "الدول التي تعارض الدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة تتعرض لضغوط شديدة، اقتصاديا وسياسيا". وقال شويغو، إن "خط التصعيد المستمر الذي يتبعه الغرب في الصراع مع روسيا يحمل في طياته تهديدا بحدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية"".وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يتطلعان بجدية إلى أن يتمكنا من تقويض أمن روسيا، مشيرا إلى أن "الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يكشف عدم جدوى هذه الخطط".
https://sputnikarabic.ae/20231030/مسؤول-بكين-تعتزم-مواصلة-تعميق-التعاون-والتنسيق-الاستراتيجي-بين-الجيشين-الروسي-والصيني-1082614954.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080090132_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_efff83048630ed5940ceaa805fc10ce5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, الصين, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

شويغو: الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يؤكد فشل خطط الناتو لتقويض أمن روسيا

02:25 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 02:51 GMT 30.10.2023)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات مضادة للحيلولة دون توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الشرق.
بكين - سبوتنيك. وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "واصل البيت الأبيض متجاهلا حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، توسيع حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، وقد وجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية".
وتابع قائلا، "ردا على ذلك اتخذ الغرب علنا مسارا نحو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب الهجينة التي اندلعت ضدنا، وقد تم اختيار أوكرانيا بشكل خبيث لتكون بمثابة أداة للقصف".
وأكد شويغو أن الولايات المتحدة عكفت خلال السنوات الماضية، عبر تحقيقها تفوقا جيوسياسيا وعسكريا واستراتيجيا ساحقا، على تقويض وتدمير أسس الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، بما في ذلك نظام اتفاقيات الحد من التسلح.
وأردف بقوله: "الدول التي تعارض الدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة تتعرض لضغوط شديدة، اقتصاديا وسياسيا".
وأكد وزير الدفاع الروسيأن نهج الدول الغربية الرامي إلى تصعيد الصراع مع روسيا، يهدد بنشوب نزاع عسكري مباشر بين القوى النووية.
وقال شويغو، إن "خط التصعيد المستمر الذي يتبعه الغرب في الصراع مع روسيا يحمل في طياته تهديدا بحدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بعواقب كارثية"".
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
مسؤول: بكين تعتزم مواصلة تعميق التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الروسي والصيني
02:22 GMT
وأضاف شويغو أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يتطلعان بجدية إلى أن يتمكنا من تقويض أمن روسيا، مشيرا إلى أن "الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة يكشف عدم جدوى هذه الخطط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинский ребенок наблюдает, как поднимается дым после израильского авиаудара по городу Газа - سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديوأمس, 20:43 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала