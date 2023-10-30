https://sputnikarabic.ae/20231030/الدفاع-السورية-موقعين-للجيش-يتعرضان-لهجوم-إسرائيلي-تسبب-في-خسائر-مادية-1082616475.html
الدفاع السورية: تعرض موقعين للجيش لهجوم إسرائيلي تسبب في خسائر مادية
الدفاع السورية: تعرض موقعين للجيش لهجوم إسرائيلي تسبب في خسائر مادية
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الاثنين، تعرض موقعين تابعين للجيش السوري لهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T05:33+0000
2023-10-30T05:33+0000
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وقالت الدفاع السورية في البيان: "في حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".وأكدت الدفاع في بيانها، أن الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف موقعي الجيش اقتصرت على الماديات فقط.وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر الجاري، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.كما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بالتموضع في سوريا وإيذاء إسرائيل".يشار إلى أن سوريا حذرت، الأسبوع الماضي، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
https://sputnikarabic.ae/20231030/وكالة-سلسلة-غارات-عنيفة-برا-وبحرا-وجوا-على-مناطق-متفرقة-من-غزة-1082615961.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, أخبار سوريا اليوم, غارة إسرائيلية, العالم العربي
اسرائيل, أخبار سوريا اليوم, غارة إسرائيلية, العالم العربي
الدفاع السورية: تعرض موقعين للجيش لهجوم إسرائيلي تسبب في خسائر مادية
05:33 GMT 30.10.2023 (تم التحديث: 05:45 GMT 30.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم الاثنين، تعرض موقعين تابعين للجيش السوري لهجوم جوي إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل.
وقالت الدفاع السورية في البيان: "في حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
وأكدت الدفاع في بيانها، أن الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف موقعي الجيش اقتصرت على الماديات فقط.
وكان سلاح الجو الإسرائيلي قد قصف مطار حلب الدولي في سوريا، 4 مرات خلال الشهر الجاري، ما تسبب في خروجه عن الخدمة.
وتتهم إسرائيل، إيران بمحاولة فتح جبهة حرب ثانية، من خلال نشر أسلحة في سوريا أو عبرها.
كما صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بأنه "لن يتم السماح لإيران وحزب الله بالتموضع في سوريا وإيذاء إسرائيل".
يشار إلى أن سوريا حذرت، الأسبوع الماضي، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها
، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.