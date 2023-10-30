https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-روسيا-مستعدة-لمناقشة-معايير-التعايش-مع-الغرب-بعد-انتهاء-الحرب-في-أوكرانيا-1082615449.html

شويغو: روسيا مستعدة لمناقشة معايير التعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

شويغو: روسيا مستعدة لمناقشة معايير التعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ما زالت مستعدة لإجراء مناقشات حول سبل تسوية الأزمة الأوكرانية والتعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T03:36+0000

2023-10-30T03:36+0000

2023-10-30T03:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

الصين

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وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "في حال تهيئة الظروف الملائمة، سنظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أسس واقعية سواء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، أو معايير التعايش مع الغرب ككل مستقبلا".وتابع قائلا: "يجب تحديث هيكل الأمن الدولي ومنحه قدرا أكبر من الاستقرار لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع الدول المعنية".وأضاف وزير الدفاع الروسي، بأن إلغاء روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا يعني انهيار هذه المعاهدة التي تمثل نظام التوازن العسكري الاستراتيجي.ويُعقد منتدى شيانغشان في بكين منذ عام 2006، وكان آخر مرة عُقد فيها هذا المنتدى بحضور المشاركين فيه بشكل شخصي في عام 2019.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في وقت سابق، أن نسخة المنتدى هذا العام ستقدم لجميع الأطراف فرصة متساوية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن دفع التعاون في مجال الأمن.وأضاف وو تشيان أن المنتدى الذي تأسس عام 2006، نما ليصبح أحد أهم منصات الحوار الأمني في العالم، مشيرا إلى أن ممثلين رسميين من أكثر من 40 دولة ومن منظمات دولية أكدوا مشاركتهم في المنتدى.

https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-يؤكد-فشل-خطط-الناتو-لتقويض-أمن-روسيا-1082615034.html

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روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, الصين