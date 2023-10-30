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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-روسيا-مستعدة-لمناقشة-معايير-التعايش-مع-الغرب-بعد-انتهاء-الحرب-في-أوكرانيا-1082615449.html
شويغو: روسيا مستعدة لمناقشة معايير التعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا
شويغو: روسيا مستعدة لمناقشة معايير التعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ما زالت مستعدة لإجراء مناقشات حول سبل تسوية الأزمة الأوكرانية والتعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب. 30.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-30T03:36+0000
2023-10-30T03:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
الصين
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وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "في حال تهيئة الظروف الملائمة، سنظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أسس واقعية سواء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، أو معايير التعايش مع الغرب ككل مستقبلا".وتابع قائلا: "يجب تحديث هيكل الأمن الدولي ومنحه قدرا أكبر من الاستقرار لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع الدول المعنية".وأضاف وزير الدفاع الروسي، بأن إلغاء روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا يعني انهيار هذه المعاهدة التي تمثل نظام التوازن العسكري الاستراتيجي.ويُعقد منتدى شيانغشان في بكين منذ عام 2006، وكان آخر مرة عُقد فيها هذا المنتدى بحضور المشاركين فيه بشكل شخصي في عام 2019.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في وقت سابق، أن نسخة المنتدى هذا العام ستقدم لجميع الأطراف فرصة متساوية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن دفع التعاون في مجال الأمن.وأضاف وو تشيان أن المنتدى الذي تأسس عام 2006، نما ليصبح أحد أهم منصات الحوار الأمني في العالم، مشيرا إلى أن ممثلين رسميين من أكثر من 40 دولة ومن منظمات دولية أكدوا مشاركتهم في المنتدى.
https://sputnikarabic.ae/20231030/شويغو-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-يؤكد-فشل-خطط-الناتو-لتقويض-أمن-روسيا-1082615034.html
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روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, الصين
روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, الصين

شويغو: روسيا مستعدة لمناقشة معايير التعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

03:36 GMT 30.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ما زالت مستعدة لإجراء مناقشات حول سبل تسوية الأزمة الأوكرانية والتعايش مع الغرب بعد انتهاء الحرب.
وقال شويغو خلال مشاركته في النسخة العاشرة من فعاليات منتدى شيانغشان الأمني المنعقد في بكين، "في حال تهيئة الظروف الملائمة، سنظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أسس واقعية سواء بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء الصراع، أو معايير التعايش مع الغرب ككل مستقبلا".
وأشار شويغو إلى أهمية وجود علاقات متساوية بين جميع القوى النووية، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، الذين يتحملون مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي.
وتابع قائلا: "يجب تحديث هيكل الأمن الدولي ومنحه قدرا أكبر من الاستقرار لتشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. ولهذا من الضروري توحيد جهود جميع الدول المعنية".
وأضاف وزير الدفاع الروسي، بأن إلغاء روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لا يعني انهيار هذه المعاهدة التي تمثل نظام التوازن العسكري الاستراتيجي.
وقال شويغو، "فيما يتعلق بسحب دولتنا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، فهذا يأتي فقط في إطار الرغبة في تحقيق التوازن مع الولايات المتحدة الأميركية التي لم تصدق على هذه المعاهدة، ولا يوجد حديث عن انهيارها".
ويُعقد منتدى شيانغشان في بكين منذ عام 2006، وكان آخر مرة عُقد فيها هذا المنتدى بحضور المشاركين فيه بشكل شخصي في عام 2019.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في وقت سابق، أن نسخة المنتدى هذا العام ستقدم لجميع الأطراف فرصة متساوية للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن دفع التعاون في مجال الأمن.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشارك في مؤتمر موسكو للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: نهج التصعيد الذي يتبعه الغرب تجاه روسيا يخاطر بنشوب صدام مباشر بين القوى النووية
02:25 GMT
وأضاف وو تشيان أن المنتدى الذي تأسس عام 2006، نما ليصبح أحد أهم منصات الحوار الأمني في العالم، مشيرا إلى أن ممثلين رسميين من أكثر من 40 دولة ومن منظمات دولية أكدوا مشاركتهم في المنتدى.
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