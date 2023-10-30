https://sputnikarabic.ae/20231030/نتنياهو-إسرائيل-لن-توافق-على-وقف-إطلاق-النار-مع-حماس-1082636684.html

نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع حماس

نتنياهو: إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع حماس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار مع "حماس"، معتبرا أن الدعوات لوقف إطلاق النار تعني أن إسرائيل ستستسلم... 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T18:06+0000

2023-10-30T18:06+0000

2023-10-30T18:06+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أريد أن أوضح موقف إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار. فكما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربور أو أحداث 11 سبتمبر، فإن إسرائيل لن توافق على تعليق العمل العسكري ضد حماس بعد الهجوم المروع في 7 أكتوبر. الدعوة إلى وقف إطلاق النار تعني الدعوة إلى الاستسلام لحماس والإرهاب والهمجية. وهذا لن يحدث".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231030/خبير-حماس-يمكن-أن-تحول-حطام-القصف-إلى-دروع-عسكرية-1082635842.html

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