عربي
https://sputnikarabic.ae/20231031/أطفال-وزير-الخارجية-الأمريكي-يتنكرون-بصورة-زيلينسكي-وعلم-أوكرانيا-في-عيد-الهالوين-فيديو-1082669501.html
أطفال وزير الخارجية الأمريكي يتنكرون بصورة زيلينسكي وعلم أوكرانيا في "الهالوين"‏... فيديو
أطفال وزير الخارجية الأمريكي يتنكرون بصورة زيلينسكي وعلم أوكرانيا في "الهالوين"‏... فيديو
فاجأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحضور في الحفل السنوي للبيت الأبيض في واشنطن، ‏بمناسبة عيد "الهالوين"، بحضور أطفاله وهم يتنكرون في صورة الرئيس... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T15:12+0000
2023-10-31T15:18+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
هالوين
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082669098_0:66:1008:633_1920x0_80_0_0_5204cf85738cb7d3b8b9b8a59be659d4.jpg
ويبين الفيديو أن نجل أنتوني بلينكن ارتدى زي زيلينسكي الذي بدأ يظهر فيه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بينما ارتدت ابنته فستانا مصمما ليمثل ألوان العلم الأوكراني.ومن غير المعروف ما الذي كان يدور في ذهن أسرة أنتوني بلينكين، عندما ألبسوا أطفالهم بهذه الطريقة، خاصة في خضم تحول في تركيز السياسة الخارجية نحو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضاؤل الدعم لقضية نظام كييف بين الجمهور الأمريكي.واعتبر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل، أن تنكر أبناء وزير الخارجية الأمريكية في ملابس زيلينسكي والعلم الأوكراني، بمناسبة "الهالوين"، أنه دليل واضح على أن القضية الأوكرانية أصبحت مزحة.وكتب أحد المستخدمين: "الإدارة الأمريكية تسخر علنا من أحدث أتباعها، الذين تم استخدامهم وإساءة معاملتهم، وسيتم التخلص منهم قريبا".وكانت السماء رمادية والمطر يهطل، ليبدو أن الجو المثالي لحفل "الهالوين" في البيت الأبيض، على الرغم من أن بعض الحاضرين لم يكونوا يرتدون أزياء تقليدية للغاية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1f/1082669098_0:0:844:633_1920x0_80_0_0_c5c6b6a1b2b4db70f8c11eb44d57570e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, هالوين, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, هالوين, الأخبار

أطفال وزير الخارجية الأمريكي يتنكرون بصورة زيلينسكي وعلم أوكرانيا في "الهالوين"‏... فيديو

15:12 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 31.10.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوزع الحلوى على أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال احتفال بعيد الهالوين بالبيت الأبيض، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوزع الحلوى على أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال احتفال بعيد الهالوين بالبيت الأبيض، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوزع الحلوى على أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال احتفال بعيد الهالوين بالبيت الأبيض، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبرTelegramNabd
فاجأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحضور في الحفل السنوي للبيت الأبيض في واشنطن، ‏بمناسبة عيد "الهالوين"، بحضور أطفاله وهم يتنكرون في صورة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ‏وعلم بلاده.‏
ويبين الفيديو أن نجل أنتوني بلينكن ارتدى زي زيلينسكي الذي بدأ يظهر فيه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بينما ارتدت ابنته فستانا مصمما ليمثل ألوان العلم الأوكراني.
ومن غير المعروف ما الذي كان يدور في ذهن أسرة أنتوني بلينكين، عندما ألبسوا أطفالهم بهذه الطريقة، خاصة في خضم تحول في تركيز السياسة الخارجية نحو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضاؤل الدعم لقضية نظام كييف بين الجمهور الأمريكي.
واعتبر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل، أن تنكر أبناء وزير الخارجية الأمريكية في ملابس زيلينسكي والعلم الأوكراني، بمناسبة "الهالوين"، أنه دليل واضح على أن القضية الأوكرانية أصبحت مزحة.
وكتب أحد المستخدمين: "الإدارة الأمريكية تسخر علنا من أحدث أتباعها، الذين تم استخدامهم وإساءة معاملتهم، وسيتم التخلص منهم قريبا".
وكانت السماء رمادية والمطر يهطل، ليبدو أن الجو المثالي لحفل "الهالوين" في البيت الأبيض، على الرغم من أن بعض الحاضرين لم يكونوا يرتدون أزياء تقليدية للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала