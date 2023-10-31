أطفال وزير الخارجية الأمريكي يتنكرون بصورة زيلينسكي وعلم أوكرانيا في "الهالوين"... فيديو
15:12 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 31.10.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوزع الحلوى على أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال احتفال بعيد الهالوين بالبيت الأبيض، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوزع الحلوى على أطفال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال احتفال بعيد الهالوين بالبيت الأبيض، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
فاجأ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحضور في الحفل السنوي للبيت الأبيض في واشنطن، بمناسبة عيد "الهالوين"، بحضور أطفاله وهم يتنكرون في صورة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وعلم بلاده.
ويبين الفيديو أن نجل أنتوني بلينكن ارتدى زي زيلينسكي الذي بدأ يظهر فيه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بينما ارتدت ابنته فستانا مصمما ليمثل ألوان العلم الأوكراني.
ومن غير المعروف ما الذي كان يدور في ذهن أسرة أنتوني بلينكين، عندما ألبسوا أطفالهم بهذه الطريقة، خاصة في خضم تحول في تركيز السياسة الخارجية نحو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضاؤل الدعم لقضية نظام كييف بين الجمهور الأمريكي.
Trick-or-treat event at the Halloween celebrations at the White House.— Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2023
The son of U.S. Secretary of State Antony Blinken is dressed like Zelensky.
First Lady Jill Biden opted for the cat costume
🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/A47062nwDV
واعتبر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل، أن تنكر أبناء وزير الخارجية الأمريكية في ملابس زيلينسكي والعلم الأوكراني، بمناسبة "الهالوين"، أنه دليل واضح على أن القضية الأوكرانية أصبحت مزحة.
وكتب أحد المستخدمين: "الإدارة الأمريكية تسخر علنا من أحدث أتباعها، الذين تم استخدامهم وإساءة معاملتهم، وسيتم التخلص منهم قريبا".
Surrealism takes over reality.— Riggs Malloy (@riggsmalloy) October 31, 2023
US Secretary of State, Blinken, dresses his son up as Zelensky for Halloween, he goes around asking Biden and others for "Treats".
Lmfao. 🤣😆
The US Administration openly making fun of their latest used, abused and soon to be discarded vassal. pic.twitter.com/MZlSs5yrqj
وكانت السماء رمادية والمطر يهطل، ليبدو أن الجو المثالي لحفل "الهالوين" في البيت الأبيض، على الرغم من أن بعض الحاضرين لم يكونوا يرتدون أزياء تقليدية للغاية.