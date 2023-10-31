https://sputnikarabic.ae/20231031/أمريكا-تدرس-إمكانية-التوصل-إلى-هدنة-إنسانية-في-غزة-1082677672.html
أمريكا تدرس إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة
أمريكا تدرس إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تدرس، من خلال شركائها في الشرق الأوسط، إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T19:28+0000
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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين لديهم اتصالات مباشرة مع "حماس"، لفهم ما إذا كان من الممكن تحقيق هذه النتيجة".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/البنتاعون-يعلن-إرسال-300-جندي-إضافي-إلى-الشرق-الأوسط--1082676731.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
أمريكا تدرس إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تدرس، من خلال شركائها في الشرق الأوسط، إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين لديهم اتصالات مباشرة مع "حماس"، لفهم ما إذا كان من الممكن تحقيق هذه النتيجة".
وفي الوقت نفسه، أعرب عن ثقته في أن الهدنة الإنسانية لن تكون مفيدة إلا إذا تم دعم حاجتها من طرفي الصراع.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.