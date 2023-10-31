https://sputnikarabic.ae/20231031/إسرائيل-تعلن-اعتراض-طائرة-بدون-طيار-قادمة-من-اليمن-1082650447.html

إسرائيل تعلن اعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن

إسرائيل تعلن اعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، باعتراض طائرة من دون طيار قادمة من اليمن في البحر الأحمر. 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T07:52+0000

2023-10-31T07:52+0000

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وقالت : "دوي صافرات الإنذار في إيلات بعد اعتراض طائرة من دون طيار انطلقت من اليمن في البحر الأحمر".من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على منصة "إكس": "إلحاقا بالتقرير الأولي، رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي هدفا جويا يقترب من أراضي دولة إسرائيل. لا يوجد تهديد ولا يوجد خطر".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سُمع دوي انفجارات في منطقة إيلات بعد صدور تحذير في وقت سابق من تهديد بتسلل طائرات معادية إلى المنطقة. ويبدو أنه تم اعتراض طائرة معادية قبل دخولها إسرائيل".بدورها، قالت صحيفة "هآرتس": "دوت صافرات الإنذار صباح اليوم في إيلات بسبب طائرة من دون طيار كانت في طريقها إلى إسرائيل وتم اعتراضها خارج أراضي البلاد".وأضافت: "قدّر مسؤولون أمنيون أن الطائرة انطلقت من اليمن، لكن هذا لا يزال قيد التحقيق".وحتى الساعة 8:00 (بتوقيت غرينتش) لم تعلن أي جماعة أو جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة التي تقول إسرائيل إنها كانت تستهدفها.وفجر الجمعة الماضي، أفاد المتحدث العسكري المصري بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، وسقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل، إنه "بتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات أن عدد (2) طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، حيث تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان في نويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى في طابا".وتابع المتحدث أنه "جاري قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة".وقالت إسرائيل، مساء الجمعة الماضية، إن "الطائرات المسيرة، التي سقطت في مدينتي طابا ونويبع المصرية، أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية"، والتي كانت تستهدفها في المقام الأول.والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن طائرات مسيرة دخلت الحدود المصرية وجرى إسقاطها.وأوضح أن المنطقة في هذه الحالة ستكون عبارة عن قنبلة موقوتة تسبّب الأذى للجميع.وشدد على أن مصر ذات سيادة، داعيًا الجميع لأن يحترم سيادتها ومكانتها، وتابع: "دون أي تباهٍ أو تماهٍ.. مصر دولة قوية جدا لا تُمس".وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها "ستشارك تدريجيا في مواجهة الجرائم الصهيونية وفق التطورات على الأرض والتنسيق مع الشركاء".وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، إن "الحرب في فلسطين أصبحت حربًا على الإسلام يقف فيها الغرب وأمريكا بجانب العدو الصهيوني".

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إسرائيل, أخبار اليمن الأن, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن