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https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-فنلندا-تمنح-الجنود-الأمريكيين-إمكانية-دخول-أراضيها-بلا-جوازات-سفر-1082659625.html
إعلام: فنلندا تمنح الجنود الأمريكيين إمكانية دخول أراضيها بلا جوازات سفر
إعلام: فنلندا تمنح الجنود الأمريكيين إمكانية دخول أراضيها بلا جوازات سفر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن اتفاقية التعاون الدفاعي الفنلندي الأمريكي (DCA)، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، ستسمح للجنود... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T11:28+0000
2023-10-31T11:28+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بموجب الاتفاقية، يمكن للجنود الأمريكيين القدوم والإقامة في فنلندا بحرية تامة. على سبيل المثال، لا يحتاجون إلى جواز سفر أو تأشيرة. يحتاج الموظفون المدنيون المرافقون إلى جواز سفر وبطاقة هوية عسكرية".وبحسب صحيفة "هلسينغين سانومات"، لا توجد خطط لتمركز قوات أمريكية بالقرب من حدود فنلندا.أعلنت الحكومة الفنلندية، في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، عن بدء المفاوضات مع أمريكا بشأن التعاون الدفاعي - اتفاقية التعاون الدفاعي (DCA)، والتي ستستغرق سنة أو سنتين، وستحدد وضع القوات الأمريكية عندما تعمل في فنلندا، وتغطي القضايا العملية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html
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العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا
العالم, أخبار العالم الآن, فنلندا

إعلام: فنلندا تمنح الجنود الأمريكيين إمكانية دخول أراضيها بلا جوازات سفر

11:28 GMT 31.10.2023
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen / علم فنلندا
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
CC BY 2.0 / Pixabay/ Kurunen /
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن اتفاقية التعاون الدفاعي الفنلندي الأمريكي (DCA)، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، ستسمح للجنود الأمريكيين دخول فنلندا دون جوازات سفر.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "بموجب الاتفاقية، يمكن للجنود الأمريكيين القدوم والإقامة في فنلندا بحرية تامة. على سبيل المثال، لا يحتاجون إلى جواز سفر أو تأشيرة. يحتاج الموظفون المدنيون المرافقون إلى جواز سفر وبطاقة هوية عسكرية".
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وبحسب صحيفة "هلسينغين سانومات"، لا توجد خطط لتمركز قوات أمريكية بالقرب من حدود فنلندا.
أعلنت الحكومة الفنلندية، في 29 سبتمبر/ أيلول 2022، عن بدء المفاوضات مع أمريكا بشأن التعاون الدفاعي - اتفاقية التعاون الدفاعي (DCA)، والتي ستستغرق سنة أو سنتين، وستحدد وضع القوات الأمريكية عندما تعمل في فنلندا، وتغطي القضايا العملية مثل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.
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