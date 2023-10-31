https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html

الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية

الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية

صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسي، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم بنقل المشاريع البيولوجية "غير... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T09:03+0000

2023-10-31T09:03+0000

2023-10-31T09:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار كيريلوف إلى أن شركة الأدوية "جيلياد"، التي تمد النيجيريين بالعلاج، تابعة للبنتاغون، وكذلك اختبرت أدويتها على الأوكرانيين، وبالتالي، فإن الأدوية الأمريكية، التي يتزايد استهلاكها في نيجيريا إحصائيا، ليس لها تأثير علاجي حقيقي، ويتم استخدام النيجيريين "كقاعدة سريرية مجانية"، وذلك حسب تصريح كيريلوف.وفي 19 يونيو/ حزيران العام الحالي، كشف إيغور كيريلوف، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على أراضيها.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.شاهد أيضا: مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-البنتاغون-متورط-بالتجسس-البيولوجي-على-دولتين-عربيتين-1082652997.html

https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html

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