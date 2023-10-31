عربي
الدفاع الروسية: أمريكا نفذت استفزازا ضد روسيا في لفوف الأوكرانية
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-أمريكا-تنقل-مشاريعها-البيولوجية-غير-المكتملة-إلى-دولة-أفريقية-1082653155.html
الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية
الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية
صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسي، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم بنقل المشاريع البيولوجية "غير... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T09:03+0000
2023-10-31T09:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:52:2730:1588_1920x0_80_0_0_2ca440314ef243673d6e0fbfe504850c.jpg
وأشار كيريلوف إلى أن شركة الأدوية "جيلياد"، التي تمد النيجيريين بالعلاج، تابعة للبنتاغون، وكذلك اختبرت أدويتها على الأوكرانيين، وبالتالي، فإن الأدوية الأمريكية، التي يتزايد استهلاكها في نيجيريا إحصائيا، ليس لها تأثير علاجي حقيقي، ويتم استخدام النيجيريين "كقاعدة سريرية مجانية"، وذلك حسب تصريح كيريلوف.وفي 19 يونيو/ حزيران العام الحالي، كشف إيغور كيريلوف، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على أراضيها.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.شاهد أيضا: مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231031/الدفاع-الروسية-البنتاغون-متورط-بالتجسس-البيولوجي-على-دولتين-عربيتين-1082652997.html
https://sputnikarabic.ae/20231031/إعلام-أوكرانيا-تعاني-من-نقص-حاد-في-العديد-والعتاد-لخوض-الهجمات-المضادة-1082644189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_750622d37343a5fd11fdf936e8ae17a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: أمريكا تنقل مشاريعها البيولوجية غير المكتملة إلى دولة أفريقية

09:03 GMT 31.10.2023 (تم التحديث: 09:33 GMT 31.10.2023)
© Fotolia / Satakornعلبة تحوي مادة إشعاعية
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
© Fotolia / Satakorn
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسي، الجنرال إيغور كيريلوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الامريكية تقوم بنقل المشاريع البيولوجية "غير المكتملة" في أوكرانيا إلى نيجيريا، وذلك تحت ستار "الصحة العامة".
وأشار كيريلوف إلى أن شركة الأدوية "جيلياد"، التي تمد النيجيريين بالعلاج، تابعة للبنتاغون، وكذلك اختبرت أدويتها على الأوكرانيين، وبالتالي، فإن الأدوية الأمريكية، التي يتزايد استهلاكها في نيجيريا إحصائيا، ليس لها تأثير علاجي حقيقي، ويتم استخدام النيجيريين "كقاعدة سريرية مجانية"، وذلك حسب تصريح كيريلوف.

"فعلى الرغم من الزيادة السنوية في تمويل هكذا مشاريع، والتي تصل إلى نحو 100 مليون دولار، فإن معدل الإصابات والوفيات بقي على حاله منذ عام 2009".

إيغور كيريلوف
قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي الروسي
مؤتمر وزارة الدفاع الروسية حول الأسلحة البيولوجية واجراء التجارب على الناس في جورجيا، 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
الدفاع الروسية: "البنتاغون" متورط بالتجسس البيولوجي على دولتين عربيتين
09:24 GMT
وفي 19 يونيو/ حزيران العام الحالي، كشف إيغور كيريلوف، سبب تنفيذ أمريكا مختبراتها البيويلوجية في دول ثالثة، وليس على أراضيها.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2023
إعلام: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في العديد والعتاد لخوض الهجمات المضادة
05:18 GMT

وقال كيريلوف، في إحاطة إعلامية، إن الخطر الكبير غير المقبول للحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية هو أحد أسباب نقلها إلى أراضي دول ثالثة، بما في ذلك أوكرانيا.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية سابقا، أن الولايات المتحدة تنقل مشاريع عسكرية بيولوجية "أوكرانية" إلى أراضي دول أخرى، وبشكل خاص جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، والكاميرون، وأوغندا.
شاهد أيضا: مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها خلال سيرها وإطلاقها النيران... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала