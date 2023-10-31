https://sputnikarabic.ae/20231031/إيران-تدعو-للإسراع-في-تحقيق-المحكمة-الجنائية-الدولية-بشأن-الوضع-الكارثي-في-قطاع-وغزة-1082647395.html

إيران تدعو للإسراع في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الكارثي في قطاع وغزة

إيران تدعو للإسراع في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الكارثي في قطاع وغزة

أكدت إيران أن قطاع غزة يمر بـ"أزمة كارثية"، مشيرة إلى أن "الجرائم المرتكبة هناك جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية". 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T07:40+0000

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ودعا مندوب إيران، سعيد إيرواني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، "المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيق الجنائي في الوضع الفلسطيني، وخاصة الأوضاع الكارثية في غزة"، مؤكدا أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وعمليات القتل، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وقصف المراكز المكتظة بالسكان والمستشفيات والمدارس، واستخدام الجوع كسلاح حرب، هي أمور تبعث على القلق العالمي".ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها غير العادية بشأن فلسطين، مساء الجمعة الماضية، عى القرار الذي اقترحته الدول العربية بشأن المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف الأعمال القتالية في غزة. وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 45 عضوا عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار.ونفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق "ادعاء تدخل إيران في عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل".وقال عبد اللهيان، في تصريحات تليفزيونية، إن "إيران لم تكن على علم بهذه العملية، وليس هناك لإيران مجموعات أو حروب بالوكالة، بل إن إسرائيل هي القوة التي تنوب عن أمريكا في المنطقة، والتي جعلت المنطقة غير آمنة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف: "إن ربط أي هجوم يتم تنفيذه في المنطقة ضد مصالح أمريكا بالجمهورية الإسلامية دون تقديم أي وثائق، هو أمر خاطئ تمامًا، ولا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن العملية التي نفذتها "حماس" كانت قرارًا فلسطينيًا خالصًا، وهم أنفسهم قبلوا المسؤولية وقرروا ونفذوا.وختم عبد اللهيان بالقول، إن "أمريكا هي التي تشارك في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وأكد المتحدث باسم قوات الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، السبت الماضي، أن "على كل داعمي ‏إسرائيل وخاصة أمريكا، إدراك أن استمرار قتل الفلسطينيين سيتسبب في نفاد صبر المسلمين في لحظة ‏ما".‏وحذر في تصريحات لقناة "الميادين"، من أنه في "حال استمرار عمليات قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة، ومواصلة واشنطن دعمها لإسرائيل، وقتل الشعب الفلسطيني، فسنكون قد اقتربنا من انفجار المنطقة".وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إلى أن "كل القواعد الأمريكية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة"، لافتا إلى أن "واشنطن هي الداعمة الأولى لإسرائيل، وأعدّت جسرا جويا لتزويده بالمعدات العسكرية والقنابل المروعة، ويتم رصد ومتابعة عمليات تزويد أمريكا للإسرائيليين بالقنابل".وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قد حذر يوم الخميس الماضي، إسرائيل من أنه إذا أقدم جيشها على هجوم بري في غزة "فسيدفن فيها"، مشددا على أن "العالم الإسلامي لن يقف مكتوف الأيدي أمام جرائمها"، بحسب قوله.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا كثيفا، منذ 7 أكتوبر الجاري، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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