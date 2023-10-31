https://sputnikarabic.ae/20231031/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-فتح-معبر-كرم-أبو-سالم-لإيصال-المساعدات-إلى-غزة-1082642777.html
الأمم المتحدة تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة
الأمم المتحدة تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة
دعت المديرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ليزا دوتن، أمس الاثنين، إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة لافتة إلى أنه يجب فتح... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T00:57+0000
2023-10-31T00:57+0000
2023-10-31T00:57+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت دوتن في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نيابة عن نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث: "أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة أمر لا غنى عنه، إذا كنا نريد تحقيق فارق".وأضافت: "معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو الوحيد المجهز لمعالجة بسرعة عدد كبير من الشاحنات".وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 108 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الثمانية أيام الأخيرة.وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأدوات الطبية والوقود وسط خروج مستشفيات بالقطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231029/بعد-اقتحام-الآلاف-مخازن-المساعدات-أونروا-تحذر-من-تدهور-الوضع-الإنساني-في-غزة-1082588766.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدعو إلى فتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة
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دعت المديرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ليزا دوتن، أمس الاثنين، إلى فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة لافتة إلى أنه يجب فتح معبر حدود إضافي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت دوتن في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نيابة عن نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث: "أكثر من نقطة دخول واحدة إلى غزة أمر لا غنى عنه، إذا كنا نريد تحقيق فارق".
وأضافت: "معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو الوحيد المجهز لمعالجة بسرعة عدد كبير من الشاحنات".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن 108 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الثمانية أيام الأخيرة.
وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة، بما في ذلك المعدات والأدوات الطبية والوقود وسط خروج مستشفيات بالقطاع عن الخدمة إثر نفاد الوقود.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس"
الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء الحرب على قطاع غزة.