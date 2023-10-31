https://sputnikarabic.ae/20231031/الجزائر-تراجع-الضغط-العربي-لنصرة-فلسطين-نتج-عنه-الاستبداد-الصهيوني-1082664696.html

الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني

الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي الحاصل في قطاع ‏غزة، ما هو إلا نتيجة الحصانة الممنوحة جورًا وزورًا للاحتلال... 31.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-31T13:34+0000

2023-10-31T13:34+0000

2023-10-31T13:34+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

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وقال خلال جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان)، إن "هذا العدوان ما كان ليحدث لولا السجل الدولي الحافل باللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة للاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته، وخروقاته، وعبثه بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.كما لفت إلى أن "هذا العدوان لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن 20 عاما".وشدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أن "بلاده تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة أشقائنا المضطهدين في غزة وفي كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية، التي ستحتفل بذكراها غدا الأربعاء".وتعليقا منه على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، فقد أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمته في الجلسة الاستثنائية في البرلمان الجزائري، أن "مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي، ومسؤولية وضع حد لتجبّره وتسلطّه وطغيانه، ومسؤولية ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني".

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الجزائر, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس