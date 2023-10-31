https://sputnikarabic.ae/20231031/الجزائر-تراجع-الضغط-العربي-لنصرة-فلسطين-نتج-عنه-الاستبداد-الصهيوني-1082664696.html
الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني
الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي الحاصل في قطاع غزة، ما هو إلا نتيجة الحصانة الممنوحة جورًا وزورًا للاحتلال... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T13:34+0000
2023-10-31T13:34+0000
2023-10-31T13:34+0000
الجزائر
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080349506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55561adc012b3b8c47bec1f38e19cfb3.jpg
وقال خلال جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان)، إن "هذا العدوان ما كان ليحدث لولا السجل الدولي الحافل باللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة للاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته، وخروقاته، وعبثه بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية"، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.كما لفت إلى أن "هذا العدوان لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن 20 عاما".وشدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أن "بلاده تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة أشقائنا المضطهدين في غزة وفي كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية، التي ستحتفل بذكراها غدا الأربعاء".وتعليقا منه على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، فقد أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمته في الجلسة الاستثنائية في البرلمان الجزائري، أن "مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي، ومسؤولية وضع حد لتجبّره وتسلطّه وطغيانه، ومسؤولية ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني".
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-الرئيس-الجزائري-يقرر-عدم-المشاركة-في-قمة-مصر-رغم-تلقيه-دعوة-من-السيسي-1082276877.html
https://sputnikarabic.ae/20231020/الجزائر-تنتقد-وسائل-الإعلام-الغربية-لأنها-لم-تر-شيئا-في-غزة-1082232670.html
الجزائر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080349506_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8eac0f2209ec783179aaed77ad7cf308.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الجزائر, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الجزائر: تراجع الضغط العربي لنصرة فلسطين نتج عنه الاستبداد الصهيوني
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن "العدوان الإسرائيلي الحاصل في قطاع غزة، ما هو إلا نتيجة الحصانة الممنوحة جورًا وزورًا للاحتلال الإسرائيلي، ودعمه معنويا وسياسيا وعسكريا وإعلاميا لاحتلال وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات على أشلاء سكانها الفلسطينيين الأصليين".
وقال خلال جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان)، إن "هذا العدوان ما كان ليحدث لولا السجل الدولي الحافل باللامساءلة واللامحاسبة واللامعاقبة للاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته، وخروقاته، وعبثه بكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية"، وفقا لصحيفة
"الشروق" الجزائرية.
وأشار إلى أن "هذا العدوان ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية دولية صادقة لحل القضية الفلسطينية، هذه القضية التي هُمشت وغُيّبت، بل وطُمست من جدول أعمال المجموعة الدولية طيلة العقدين الماضيين، وهي التي لم تحضَ بأي مبادرة جدية للسلام منذ تسعينيات القرن الماضي".
كما لفت إلى أن "هذا العدوان لم يكن ليتحقق لولا تراجع الضغط العربي في خدمة القضية الفلسطينية، وانحسار الدور الدبلوماسي العربي في نصرة الشعب الفلسطيني وفي تأييد مشروع دولته الوطنية في أعقاب آخر مبادرة تم طرحها منذ ما يربو عن 20 عاما".
وشدد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، على أن "بلاده تعتبر الدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرة أشقائنا المضطهدين في غزة وفي كافة ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجها من أوجه الوفاء لتاريخها الوطني ولمبادئ ثورتها التحريرية، التي ستحتفل بذكراها غدا الأربعاء".
وأضاف أن الجزائر "تواصل مساعيها الدبلوماسية الحثيثة إقليميا ودوليا لدعم المطالب المستعجلة التي يفرضها الوضع الراهن، والتي تتعلق أولا بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما، وثانيا بوقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، وثالثا بوقف التهجير القسري للسكان، ورابعا بالسماح بإغاثة أهل غزة دون قيود أو شروط".
وتعليقا منه على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة
، فقد أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في كلمته في الجلسة الاستثنائية في البرلمان الجزائري، أن "مسؤولية وقف العدوان الإسرائيلي، ومسؤولية وضع حد لتجبّره وتسلطّه وطغيانه، ومسؤولية ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تقع كاملة على عاتق مجلس الأمن الذي لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، التنصل منها ومن تبعات عجزه عن التحرك لإنهاء هذا الظلم التاريخي الذي طال أمده بحق الشعب الفلسطيني".