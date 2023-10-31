https://sputnikarabic.ae/20231031/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مشتبها-به-دخل-الأراضي-الإسرائيلية-من-قطاع-غزة--1082642468.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مشتبها به دخل الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مشتبها به دخل الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتبل مشتبهاً تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود مع القطاع. 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T00:06+0000
2023-10-31T00:06+0000
2023-10-31T00:06+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d00c00c6a565a832d282c4ae56959df0.jpg
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات قتلت شخصًا يُشتبه في تسلله إلى إسرائيل من قطاع غزة.ووفقًا للبيان، قام الجنود بتحديد هويته قرب تقاطع ريم - على بُعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود مع غزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231030/كتائب-القسام-استهدفنا-دبابة-وجرافة-إسرائيليتين-في-محور-شمال-غرب-غزة-بقذيفتي-الياسين-105-1082641158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/18/1064169563_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_80d4ce531332bcd31a609a2a9509a574.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مشتبها به دخل الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتبل مشتبهاً تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة على بعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود مع القطاع.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات قتلت شخصًا يُشتبه في تسلله إلى إسرائيل من قطاع غزة.
ووفقًا للبيان، قام الجنود بتحديد هويته قرب تقاطع ريم - على بُعد حوالي خمسة كيلومترات من الحدود مع غزة.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة
على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.